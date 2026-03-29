Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα και πότε ανοίγουν μετά τις γιορτές

Αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές του Πάσχα με γονείς και μαθητές να περιμένουν πως και πως για το πότε θα κλείσουν τα σχολεία.

Λίγες οι ημέρες μαθημάτων για τους μαθητές καθώς τα σχολεία κλείνουν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου για τις γιορτές του Πάσχα.

Οι διακοπές του Πάσχα αποτελούν ορόσημο για μαθητές και καθηγητές, καθώς σηματοδοτούν την τελική ευθεία για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια και την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα είναι κλειστά έως την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου.

Από τις 20 Απριλίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία για την τελική ευθείαν των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Το τελευταίο κουδούνι χτυπά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Οι επόμενες αργίες: