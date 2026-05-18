Πως δρούσε η σπείρα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη – Φόβος και τρόμος η οικογένεια από τα Βορίζια

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται μέλη εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές μέλη οικογένειας στα Βορίζια.

Συνολικά συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση έξι άτομα, εκ των οποίων οι τρεις, ένας 43χρονος και οι δυο ανιψιοί του, ηλικίας 44 και 39 ετών, ήταν βασικά μέλη της σπείρας που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Ρέθυμνο.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από το 2021 και είχαν γίνει φόβος και τρόμος στους σε κατοίκους αγροτικών περιοχών.

Όπως προέκυψε, μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών επιχειρούσαν να αποσπάσουν αγροτικές εκτάσεις και να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όταν τα θύματά τους αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ακολουθούσαν πράξεις αντεκδίκησης, όπως εμπρησμοί και καταστροφές περιουσιών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν εκβιασμοί σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων, εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελιών και φθορά 134 ελαιόδεντρων.

Οι ζημιές στις καλλιέργειες εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, ενώ από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρεται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ύψους 586.498,73 ευρώ κατά την περίοδο 2021–2025, μέσω ψευδών δηλώσεων για ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της οικογένειας από τα Βορίζια ήταν θιασώτες της επεκτατικής πολιτικής που φέρονται να εφάρμοζαν με επιτυχία στην περιοχή του Αμαρίου. «Επιδρομείς και κατακτητές μαζί». Δεν έδιναν λογαριασμό, δεν πλήρωναν λογαριασμό.

Ο εμπρησμός και ο «ψεύτικος όρκος στον Άγιο»

Στο Cretalive μίλησε ένας από τους παθόντες, ο οποίος περιέγραψε ότι επί μία 5ετία δεν έχει πατήσει το πόδι του στην περιουσία του αφού τον είχαν εκδιώξει με τραμπουκισμούς και απειλές. Κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση για τις αγροτικές φθορές, είχε αντίποινα.

Τα ξημερώματα της 29ης Μαϊου του 2025 κατηγορούμενοι φέρονται να έκαψαν το 4χ4 του γιου του ως εκδίκηση. Το ύψος της ζημιάς υπολογίζεται σε 27.000 ευρώ καθώς το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο εμπρησμός, από τον οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αποδίδεται σε συγκεκριμένους κατηγορούμενους.

Μάλιστα, όπως είπε, έχει συντεκνιά με την οικογένεια κατηγορουμένου, ενώ πρόσφατα οδήγησε ύποπτο μέχρι τα Κεραμειά Χανίων προκειμένου να ορκιστεί στην εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή.

«Και ο αθεόφοβος ορκίστηκε» σχολίασε. Και δεν είναι μόνο η δική του περίπτωση.

Η δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει καταθέσεις 40 παθόντων. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν, όμως, ότι οι παθόντες είναι πολύ περισσότεροι, όμως απέφυγαν να καταθέσουν προκειμένου να μην μπουν σε μία τέτοια ψυχοφθόρα διαδικασία.

«Πέθανε ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας…»

«Κάθε κατάθεση περιγράφει και μία ιστορία», σχολιάζουν αστυνομικές πηγές που έχουν γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας. «Πέθανε ο πατέρας μου και αμέσως πήγαν και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας» φέρεται να καταθέτει μία γυναίκα από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τους εκδίωξαν από την περιουσία της οικογένειας της.

Τον Μάιο του 2022 κάτοικος της περιοχής είδε το αμπελάκι του, στην Πλάκα του Φουρφουρά Αμαρίου, «κουρεμένο». Με τη χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού φέρονται να του έκοψαν 400 κουρμούλες επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους παραχωρήσει κάποια έκταση προς μίσθωση, ενώ τους είχε κάνει και μήνυση για αγροζημιές.

Τον Δεκέμβριο του 2022, με ξυλοκοπτικό φέρονται να έκοψαν περισσότερα από 130 ελαιόδεντρα ως εκδίκηση, καταστρέφοντας παντελώς το λιόφυτο του ανθρώπου.

Επιπρόσθετα, έχει ενδιαφέρον-βάσει της δικογραφίας-ότι βασικοί κατηγορούμενοι όσο και σύζυγοι τους υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της απάτης των κοινοτικών ενισχύσεων.