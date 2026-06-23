Πυροσβεστική: Τέσσερις συλλήψεις για τις φωτιές σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία – Πάνω από 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη (23.06.2026), σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης, οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των υπαίτιων για την πρόκληση φωτιάς, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες για εμπρησμό από αμέλεια.

Στην πρώτη περίπτωση, φωτιά ξέσπασε χθες στις 19:31 σε αγροτική περιοχή των Βασιλικών, του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό μηχάνημα (χορτοδετική μηχανή), σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του. Συνολικά κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών σε έκταση περίπου τεσσάρων στρεμμάτων.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα και ώρα 13:25, στην αγροτική περιοχή Ελεώνα, του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα, άνδρας, ηλικίας 33 ετών, εκτελούσε εργασίες καθαρισμού εντός φωτοβολταϊκού πάρκου με γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια των εργασιών προκλήθηκαν σπινθηρισμοί και ανάφλεξη ξηρής βλάστησης. Από την φωτιά κάηκαν περίπου πέντε στρέμματα δασικής έκτασης και τριακόσια ενενήντα πέντε στρέμματα γεωργικής έκτασης. Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.095 ευρώ.

Στην τρίτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε επίσης σήμερα στη θέση Κατσικίζα, της κοινότητας Κοντοδεσποτίου, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, άνδρας, ηλικίας 53 ετών, προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια λόγω διαρροής καυσίμου από ΙΧ όχημα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρή βλάστηση, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρμόδιων ανακριτικών υπηρεσιών.

Στην τέταρτη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στη θέση Λοζίνικο, στην περιοχή Φυτόκο Βόλου Μαγνησίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 73χρονος, προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με αγροτικό μηχάνημα (θρυμματιστή). Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, λόγω υπερχείλισης καυσίμου στο μηχάνημα και σπινθηρισμού κατά την εκκίνηση του κινητήρα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη γύρω βλάστηση.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 466 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 516.298,56 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 119 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

Συνολικά 33 πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 33 ανέρχονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.