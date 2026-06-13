Πυροσβεστική: Σε ύφεση τα πέντε πύρινα μέτωπα που προήλθαν από κεραυνούς

Πέντε φωτιές ξέσπασαν σήμερα Σάββατο (13.06.2026) σε δασικές εκτάσεις, κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, για τη φωτιά στον Σχίνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί καθώς και για την φωτιά στη Σκαλωσιά Κορινθίας, δύο φωτιές στα Μέθανα και μια στην Θήβα Βοιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις πυρκαγιές δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. ‎

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν συνολικά 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα ενώ επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι συνολικά το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.