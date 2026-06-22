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Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Γιος αστυνομικού ο νεαρός που σκότωσε 3 μαθητές – Νέα βίντεο από τις στιγμές φρίκης

Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Γιος αστυνομικού ο νεαρός που σκότωσε 3 μαθητές – Νέα βίντεο από τις στιγμές φρίκης

Γιος αστυνομικού αποδείχθηκε πως ήταν ο ένας από τους δύο δράστες των πυροβολισμών που έπεσαν σήμερα τα ξημερώματα (22.06.2026) ώρα Ελλάδος, σε σχολείο στις Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο 3 μαθητών και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε λύκειο της Τακλομπάν, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο νεαροί ηλικίας 14 και 15 χρόνων, εισέβαλαν στο σχολείο με τα όπλα τους και άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση, εισβάλοντας μάλιστα και μέσα σε τάξεις.

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», ανέφερε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έβαλιν Ντίας, ανέφερε πως ένα από τα κίνητρα που εξετάζονται είναι αυτό της «παρενόχλησης».

«Ακόμη εντοπίζουμε τα όπλα, ελέγχουμε από πού τα βρήκαν και πώς κατάφεραν να τα βάλουν στο σχολείο», πρόσθεσε.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί και παραμένουν «στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους διότι είναι ανήλικοι», σημείωσε η Ντίας.

Σε βίντεο που διέρρευσαν στα social media, φαίνονται πανικόβλητοι μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, κρυμμένοι μέσα σε μια σχολική αίθουσα, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Σε άλλα βίντεο, φαίνονται πολίτες να ακινητοποιούν τους δράστες ενώ γύρω τους επικρατεί ένταση.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.

Πηγή newsit.gr

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