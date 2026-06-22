Πυροβολισμοί σε σχολείο στις Φιλιππίνες: Γιος αστυνομικού ο νεαρός που σκότωσε 3 μαθητές – Νέα βίντεο από τις στιγμές φρίκης

Γιος αστυνομικού αποδείχθηκε πως ήταν ο ένας από τους δύο δράστες των πυροβολισμών που έπεσαν σήμερα τα ξημερώματα (22.06.2026) ώρα Ελλάδος, σε σχολείο στις Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο 3 μαθητών και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν σε λύκειο της Τακλομπάν, 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα. Όπως έγινε γνωστό, οι δύο νεαροί ηλικίας 14 και 15 χρόνων, εισέβαλαν στο σχολείο με τα όπλα τους και άνοιξαν πυρ προς πάσα κατεύθυνση, εισβάλοντας μάλιστα και μέσα σε τάξεις.

«Τα θύματα διακομίστηκαν αμέσως σε κοντινά ιατρικά κέντρα», ανέφερε η αστυνομία, η οποία επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τακλομπάν, ο Νοελίτο Γκέτιγκαν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν δύο πιστόλια στην επίθεση.

At least 3 dead as gunshots RING OUT in terrifying school shooting —Tacloban, Philippines

Source: az_intel_

MTodayNews pic.twitter.com/0b4cwwJjr6 — Jack Straw (@JackStr42679640) June 22, 2026

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έβαλιν Ντίας, ανέφερε πως ένα από τα κίνητρα που εξετάζονται είναι αυτό της «παρενόχλησης».

«Ακόμη εντοπίζουμε τα όπλα, ελέγχουμε από πού τα βρήκαν και πώς κατάφεραν να τα βάλουν στο σχολείο», πρόσθεσε.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί και παραμένουν «στο αστυνομικό τμήμα, όπου ανακρίνονται παρουσία των γονιών τους διότι είναι ανήλικοι», σημείωσε η Ντίας.

Σε βίντεο που διέρρευσαν στα social media, φαίνονται πανικόβλητοι μαθητές να ουρλιάζουν και να κλαίνε, κρυμμένοι μέσα σε μια σχολική αίθουσα, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί.

A school shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines, has left 3 people dead and 5 injured.

Authorities confirmed two suspects were involved; both have been taken into custody by local police following a brief manhunt. pic.twitter.com/11d60yf1e5 — GeoTechWar (@geotechwar) June 22, 2026

Η αστυνομία επεσήμανε ότι επιπλέον δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σχολείο για να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, όπως και της κοινότητας.

Σε άλλα βίντεο, φαίνονται πολίτες να ακινητοποιούν τους δράστες ενώ γύρω τους επικρατεί ένταση.

Τέτοιου είδους περιστατικά με πυροβολισμούς είναι σπάνια στις Φιλιππίνες, αν και συχνά σημειώνονται επιθέσεις εναντίον αιρετών ή υποψηφίων σε εκλογές, κυρίως στη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

UPDATE: Both suspects in custody following shooting at San Jose National High School in Tacloban, Philippines.

A crowd can be seen shouting at one of the alleged suspects as police take him away from the school. https://t.co/XGHxIXpWzY pic.twitter.com/uFkbXyjukO — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 22, 2026

Το 2022 τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία πρώην δήμαρχος, σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε στη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στο πανεπιστήμιο Ατενέο ντε Μανίλα στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων.

Στις Φιλιππίνες ισχύει πολύ αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με την οπλοκατοχή, αλλά η μαύρη αγορά όπλων ανθίζει.