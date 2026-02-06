Πυρά Ιάσονα Αποστολόπουλου κατά Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: «Είναι τα παιδιά εισβολείς;»

Κόντρες και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο.

Η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε μία ανάρτηση στο Facebook σχετικά με την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στην οποία ανέφερε:

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».

Σχολιάζοντας κάτω από την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο διασώστης προσφύγων και ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος, απαντά στα περί παράνομων εισβολέων που ανέφερε η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, η οποία ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «το κράτος δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

Αναλυτικά το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες δύο ετοιμόγεννες έγκυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος; Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευόμενο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο; Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;

Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη «εισβολείς» δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;»

Τι εννοείτε κ Πλακιά; Να φοβάμαι να ανεβάσω την απάντηση μου στην κυρία Καρυστιανού; Αφού έκανα δημόσιο σχόλιο στο FB και φαίνεται παντού, γιατί να το ανεβάσω και εδώ;

Αλλά αφού επιμένετε, ορίστε. https://t.co/Py7yuirx4Q pic.twitter.com/8uecLVKhdc — Iasonas Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) February 6, 2026

Λίγο αργότερα ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, έκανε μία ανάρτηση στο X, στην οποία αναφέρει: Γιατί δεν το ανεβάζει στο Χ ;

Ο @Iasonas_Apost τι φοβάται; Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαζε φωτογραφίες με την Μαρία; Τώρα την κατηγορεί και αυτός;

Ο ακτιβιστής, απάντησε αναρτώντας το σχόλιό του και στο Χ.