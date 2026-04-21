Πτώση της τιμής στα καύσιμα: «Τώρα που πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης πέφτει πιο γρήγορα»

«Όταν η βενζίνη πέφτει ένα λεπτό, το πετρέλαιο πέφτει δύο ή και τρία», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης.

Σημαντική πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης τις τελευταίες ημέρες, μετά από μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές, με την πτώση να φτάνει ακόμα και τα 30 λεπτά.

«Το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί την αντίθετη πορεία της ανόδου. Όταν ανέβαινε η βενζίνη ένα – δύο λεπτά, το πετρέλαιο ανέβαινε τέσσερα – πέντε την ημέρα. Τώρα που πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο πέφτει πιο γρήγορα», εξηγεί ο Μιχάλης Κιούσης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πέσει 50 λεπτά. Αυτά είναι ανόμοιες συγκρίσεις, μπορεί να μιλάμε για διαφορετικά προϊόντα ή διαφορετικές στιγμές αγοράς», ξεκαθαρίζει.

Όπως σημειώνει, «η μέση τιμή του πετρελαίου είναι περίπου στο 1,93 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να το δεις και στο 1,83, ανάλογα με το πότε έχει ανεφοδιαστεί το πρατήριο». Για τη βενζίνη αναφέρει ότι «είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ, περίπου 2,01 με 2,02 ευρώ η μέση τιμή, και δεν ακολουθεί την πτώση του πετρελαίου».

Παράλληλα, υπογραμμίζει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών: «Το τι θα γίνει διεθνώς, εγώ δεν είμαι ικανός να το προβλέψω. Οι τιμές ακολουθούν την πορεία των διεθνών αγορών, είτε ανοδική είτε καθοδική».

Αναφερόμενος στην κίνηση των πρατηρίων, σημειώνει: «Στην αρχή είχαμε αυξημένη κίνηση λόγω φόβου, μετά έπεσε γιατί ο κόσμος αποθεματοποίησε. Τη Μεγάλη Εβδομάδα ανέβηκε πάλι λόγω Πάσχα, ενώ τώρα υπάρχει μια στασιμότητα, ελαφρώς πτωτική».

Τέλος, για το πετρέλαιο θέρμανσης επισημαίνει: «Με 1,78 ή 1,76 που έχει το θέρμανσης, δεν βάζει κανείς πλέον για την επόμενη χρονιά, όπως γινόταν παλιά», τονίζοντας ότι η διάθεσή του ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς που παρουσιάζει αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να λείπει η αβεβαιότητα, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να καθορίζουν την πορεία των τιμών

Μάλιστα, οι τιμές στα πρατήρια της Αττικής ποικίλουν ανά περιοχή και επηρεάζονται άμεσα από το πότε παρέλαβε ο καταστηματάρχης. Για παράδειγμα πρατήριο υγρών καυσίμων στην Καλλιθέα η τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο 1,79 ενώ την Παρασκευή η τιμή του ήταν στα 1,83.

Μικρότερη είναι όμως η πτώση της βενζίνης με το συγκεκριμένο πρατήριο την Παρασκευή να πουλάει 2,09 και σήμερα στα 2,01.

Με την υψηλότερη τιμή της βενζίνης που καταγράφεται σήμερα στην Αττική για την αμόλυβδη 95 να είναι στο κέντρο της Αθήνας στα 2,099 και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,035.

To άρθρο Πτώση της τιμής στα καύσιμα: «Τώρα που πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης πέφτει πιο γρήγορα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr