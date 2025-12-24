Πτώση αεροσκάφους στην Τουρκία: Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά – Πριν 2 μήνες ξεκίνησε να πετάει με το μοιραίο Falcon

Για σχεδόν 2 δεκαετίες πετούσε σε όλα τα μέρη του κόσμου εκτελώντας τα χρέη της αεροσυνοδού, ενώ τους τελευταίους δύο μήνες βρισκόταν στο lear jet που έπεσε το βράδυ της Τρίτης στην Τουρκία ενώ μετέφερε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Η Μαρία Παππά, είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα και ενώ ο πιλότος του ανέφερε τεχνικό πρόβλημα και ζήτησε την επιστροφή του στο αεροδρόμιο.

Αν και ακόμη απομένει να ταυτοποιηθεί επισήμως ότι η αεροσυνοδός είναι η Ελληνίδα Μαρία Παππά, οι δικοί της άνθρωποι την αποχαιρετούν τόσο στα social media, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν βυθιστεί στο πενθος και στη θλίψη.

Η προϊσταμένη καμπίνας που ήταν από τη Ρόδο, περιγράφεται ως ένας από τους καλύτερους ανθρώπους και ιδιαίτερα συναδελφική ενώ μετρούσε χιλιάδες ώρες πτήσεις είτε με επιβατικά αεροπλάνα, είτε με lear jet.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο newsit.gr ένας από τους συναδέλφους της, «Την Μαρία την γνώριζα πολύ καλά. Ήταν μια εξαιρετική συνάδελφος και στην αρχή δούλευε ως σεκιούριτι στην Ολυμπιακή. Ήταν διακαής πόθος της να γίνει συνοδός πληρώματος. Είχα μιλήσει μαζί της και πολύ πρόσφατα και μου είχε πει για την αλλαγή που θα έκανε σε αυτή την εταιρεία που δυστυχώς έγινε η πτώση. Έχω επικοινωνήσει κα με άλλους συναδέλφους και μου έχουν πει ότι όλοι έχουν σοκαριστεί, ευχόμασταν να μην ισχύει. Είχαμε πετάξει και μαζί, ήταν πολύ καλή στην δουλειά της και την αγαπουσε.»

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν παντρεμένη και αυτές τις ημέρες θα είχε επέτειο με τον σύζυγό της. Ήταν ιδιαίτερα εργατική ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει περάσει από πολλές αεροπορικές εταιρείες αφήνοντας ένα καλό όνομα.

Τους τελευταίους 2-3 μήνες είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην μαλτέζικη εταιρεία Harmony Jets, πετώντας συνήθως με το μοιραίο Falcon 50 το οποίο συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα.

Με το αεροσκάφος αυτό ταξίδευαν ο επικεφαλής τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ και άλλοι 4 υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί της Λιβύης και είχε 3 άτομα πλήρωμα.

Οι τουρκικές αρχές που διενεργούν έρευνες, έχουν εντοπίσει τον καταγραφέα ήχου και το μαύρο κουτί του αεροσκάφους τύπου Falcon 50, που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης 23.12.2025, νότια της Άγκυρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν τον καταγραφέα ήχου στις 02:45 τοπική ώρα (01:45 Ελλάδας) και λίγο αργότερα, στις 03:20, το μαύρο κουτί, τα οποία εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έρευνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα στο αεροσκάφος, εκτός από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, επέβαιναν επίσης: ο αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων αντιστράτηγος Αλφιτόρι Τζριμπίλ, ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί, ο σύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου Μοχάμεντ Ομάρ Αχμέντ Μαχτζούμπ.