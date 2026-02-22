Πτολεμαΐδα: «Σώθηκαν» τα δάχτυλα του 17χρονου που τραυματίστηκε από κροτίδα – Υποβλήθηκε σε έκτακτο χειρουργείο για οστεοσύνθεση

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στην Πτολεμαΐδα, «σώθηκαν» τα δάχτυλα του 17χρονου ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσκασε κροτίδα στα χέρια του και κινδύνευε με ακρωτηριασμό.

Το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα σε ένα πάρκο της Πτολεμαΐδας. Ο 17χρονος προσπάθησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία όμως έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας τον 17χρονο.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να σταματήσουν την αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινδύνευσε να χάσει δάκτυλα από το χέρι του, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

Το παιδί μπήκε έκτακτα για χειρουργείο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων, ενώ δεν φαίνεται να τίθεται πλέον θέμα ακρωτηριασμού, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, αφού οι γιατροί έκριναν ότι μπορούν να διασωθούν.