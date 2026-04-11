Πρώτη Ανάσταση: Από τον «ιπτάμενο» ιερέα στη Χίο μέχρι τη «Γκλόρια» στη Ζάκυνθο – Με εκκωφαντικό θόρυβο τηρήθηκε το έθιμο σε όλη την Ελλάδα

Το έθιμο της πρώτης Ανάστασης τηρήθηκε και φέτος πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.4.26) σε όλη τη χώρα, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Στη Χίο ο «ιπτάμενος» ιερέας κατά την πρώτη Ανάσταση έκλεψε για μια ακόμα φορά τις εντυπώσεις, στην Πάτρα οι καταστηματάρχες έσπασαν λάμπες, πιάτα και ποτήρια στους δρόμους ενώ στη Ζάκυνθο τηρήθηκε και φέτος η «Γκλόρια».

Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου αναμένουν σήμερα οι απανταχού ορθόδοξοι χριστιανοί. Η Μικρή Ανάσταση αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο της ορθόδοξης κληρονομιάς. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως, φέροντας έντονα τα χαρακτηριστικά της προεικόνισης, της μετάβασης από το πένθος στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή.

Στη Χίο όπως κάθε χρόνο, ο πάτερ Χριστόφορος βγαίνει από τη Μεγάλη Πύλη με το δικό του ξεχωριστό τρόπο για να μεταφέρει πετώντας δαφνόφυλλα, το χαρμόσυνο μήνυμά της Ανάστασης, ενώ τρίζουν με εκκωφαντικά οι πολυέλαιοι και οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια.

Έμποροι της Πάτρας έστειλαν με θόρυβο το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης

Καταστηματάρχες του ιστορικού κέντρου της Πάτρας τήρησαν και φέτος το έθιμο που θέλει να προκαλούν μεγάλο θόρυβο, μόλις οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπήσουν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου για την πρώτη Ανάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το παλιό αυτό έθιμο, που τηρείται στην Πάτρα για περισσότερα από 100 χρόνια, καταστηματάρχες πετούν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, έχοντας πάρει προφυλάξεις, εμπορεύματα, που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο θόρυβο, θέλοντας έτσι να στείλουν με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο μήνυμα.

Έμποροι που δραστηριοποιούνταν για χρόνια στο ιστορικό κέντρο της πόλης θυμούνται τους ιδιοκτήτες των σιδηροπωλείων και των μαγαζιών που πωλούσαν εργαλεία, να πετούν στους δρόμους μόνο το μεταλλικό μέρος εργαλείων, όπως ξινάρια, φτυάρια και κόσσες, ενώ οι υαλοπώλες πετούσαν ραγισμένα πιάτα και γυαλικά, που τα είχαν φυλάξει για αυτόν τον σκοπό.

Το θορυβώδες έθιμο διαρκεί για περίπου μισή ώρα και στην συνέχεια οι καταστηματάρχες φροντίζουν να καθαρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Ζάκυνθος: Η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια»

Με εκκωφαντικό θόρυβο η πρώτη Ανάσταση «Γκλόρια» και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου γίνεται η Αναπαράσταση του σεισμού της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπάνε μεταλλικά αντικείμενα, παλιά ντεπόζιτα, βαρέλια, τενεκέδες, διατηρώντας το έθιμο, το οποίο έχουν προσαρμόσει στα δικά τους δεδομένα, καθώς παλαιότερα, κτυπούσαν τα στασίδια της εκκλησίας και τα πήλινα αντικείμενα για να αναπαραστήσουν τον σεισμό και την Ανάσταση του Κυρίου.

Εντυπωσιακές εικόνες και στη Πρέβεζα

Έσπασαν τα μπότια στην Πρέβεζα και φέτος τηρώντας το έθιμο της πρώτης Ανάστασης.

«Σείστηκε» η Μητρόπολη Νάξου στην πρώτη Ανάσταση

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η πρώτη Ανάσταση στη Νάξο, σηματοδοτώντας το προανάκρουσμα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο που αποτυπώνει τον συμβολισμό της στιγμής.

Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.

Στη Μητρόπολη Αθηνών ήχησε το χαρμόσυνο μήνυμα της πρώτης Ανάστασης.

Πρώτη Ανάσταση και στη ρωσική εκκλησία στη Φιλελλήνων

Με έναν εκκωφαντικό, παραδοσιακό θόρυβο και κλίμα μοναδικής πνευματικότητας, υποδέχθηκαν σήμερα το πρωί την Πρώτη Ανάσταση οι πιστοί στην Αγία Τριάδα, τη γνωστή «Ρωσική Εκκλησία» της οδού Φιλελλήνων.

Λίγο πριν τις 9:00, ο ναός άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών, ενώ τα βάγια και οι επευφημίες δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Τον χαρμόσυνο τόνο έδωσε ο προϊστάμενος του ναού, π. Συνέσιος Βικτωράτος, ο οποίος αντάλλαξε ευχές με το πολυεθνικό πλήθος —Έλληνες, Ρώσους αλλά και κάποιους τουρίστες— που κατέκλυσαν τον ναό για να βιώσουν το έθιμο. Μετά την τελετή, πολλοί έσπευσαν να μαζέψουν θραύσματα από τις στάμνες για «καλοτυχία», ενώ έξω από τον ναό οι ιερείς ευλόγησαν τα πασχαλινά αυγά και τα εδέσματα των πιστών. Για μια ακόμη χρονιά, ειδικό βάρος έδωσαν οι μαγευτικοί ήχοι της περίφημης χορωδίας της Αγίας Τριάδας.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή για το Άγιο Φως

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 09:00 το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως. Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα το ‘Αγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως.

Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το ‘Αγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.