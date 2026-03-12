Πρότυπα, πειραματικά και δημόσια Ωνάσεια σχολεία: Από σήμερα και μέχρι τις 26 Μαρτίου οι αιτήσεις εισαγωγής

Από σήμερα (12/03/2026) και μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 (στις 13:00), θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια), Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) και Πειραματικά Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά και λύκεια) το σχολικό έτος 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία, γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es .

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με την ίδια, μία κοινή αίτηση, κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως δύο Πρότυπα Γυμνάσια ή δύο Πρότυπα Λύκεια, ένα Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή ένα Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο, ένα Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Πρότυπο Εκκλησιαστικό Λύκειο και ένα Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Αν έχουν επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους παραπάνω τύπους σχολείων.

Από τις σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται υποχρεωτικά μόνο ένα Πρότυπο ή Δημόσιο Ωνάσειο ή Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων και κλήρωσης

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές /τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και μαθηματικών εννοιών.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.

Στην ως άνω δοκιμασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, μαθηματικών και θρησκευτικών εννοιών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Όπως σημειώνεται από πλευράς υπουργείου, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας (τεστ) είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο κατά περίπτωση.

Ως εκ τούτου, δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης από τα σχολικά εγχειρίδια και οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/μαθητές/θέματα/ .

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis/ .