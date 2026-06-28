Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ηλικιωμένο που άναψε ψησταριά στη Νέα Μάκρη – 44 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Μπορεί ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς να ήταν πολύ υψηλός (4) όμως όπως φαίνεται αυτό δεν απέτρεψε κάποιους από το να χρησιμοποιήσουν φωτιά σε μέρη που σίγουρα δεν θα έπρεπε, με την Πυροσβεστική να χρειάζεται να παρέμβει σε δεκάδες συμβάντα.

Συνολικά 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την Πυροσβεστική να ανακοινώνει ότι οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι δυνάμεις της συνεχίζουν να επιχειρούν σε ακόμη επτά μέτωπα.

Η Πυροσβεστική προχώρησε παράλληλα σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, ενώ σε περιστατικό που σημειώθηκε στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε πρόστιμο σε 79χρονο για χρήση μεταλλικής ψησταριάς, την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών ήταν πολύ υψηλός.

Στις Αφίδνες συνελήφθησαν μία 59χρονη και ένας 44χρονος, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές διαπιστώθηκαν παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική, τα ανακριτικά γραφεία και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια όλων των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα, ενώ απευθύνουν νέα έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Από την αρχή του 2026 έως και τις 28 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 488 διοικητικά πρόστιμα ύψους 560.470,41 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 133 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 125 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι οκτώ σε εμπρησμό από πρόθεση.