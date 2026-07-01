Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ξαφνικό τέλος στη δωρεάν διανομή φαρμάκων για την παχυσαρκία – 46.000 ασθενείς «στον αέρα»

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας για την παχυσαρκία βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ενημέρωση, καθώς αυτό σταμάτησε στις 30 Ιουνίου 2026. Περίπου 40.000 πολίτες λάμβαναν δωρεάν φάρμακα, εξετάσεις και ιατρικά ραντεβού, με στόχο να προλαμβάνουν προβλήματα υγείας που συνδέονται με την παχυσαρκία. Η διακοπή άφησε πολλούς στη μέση της θεραπείας τους.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί δικαιούχοι έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα ότι τα ραντεβού τους για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ακυρώνονται, παρόλο που είχαν ήδη προγραμματιστεί. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη δημιούργησε αναστάτωση, αφού πολλοί υπολόγιζαν στο πρόγραμμα για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους και να προλαμβάνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η παχυσαρκία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο 8μηνος κύκλος θεραπείας που προβλεπόταν αρχικά, ουσιαστικά να μην ολοκληρωθεί για τους ασθενείς, κι αυτό συνέβη επειδή η δράση καθυστέρησε να ξεκινήσει. Αντί για τον περασμένο Σεπτέμβριο -όπως προβλεπόταν αρχικά- ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2026.

Έτσι σήμερα, όσοι ασθενείς επιθυμούν να συνεχίσουν την προσπάθεια που άρχισαν και να μη διακόψουν την αγωγή τους, καλούνται να επωμιστούν εξ ολοκλήρου το κόστος αγοράς των σκευασμάτων, το οποίο ξεπερνά τα 280 ευρώ και αγγίζει τα 300 ευρώ μηνιαίως.

Υπουργείο Υγείας: «Οι γιατροί θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει τους ασθενείς»

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, η ευθύνη για την έλλειψη ενημέρωσης μετακυλίεται στους θεράποντες ιατρούς, με το επιχείρημα ότι η ημερομηνία λήξης της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου ήταν εξαρχής γνωστή.

Παράλληλα, αναφέρεται πως καταβάλλονται προσπάθειες και διεξάγονται συσκέψεις για την εξεύρεση τεχνικής λύσης, ώστε να αποδεσμευτούν άμεσα κρατικοί πόροι και το πρόγραμμα να ξεκινήσει εκ νέου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η ίδια η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, και υπεύθυνη του Προγράμματος «Προλαμβάνω» Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή της ΕΡΤ Press Talk για τους 46.000 δικαιούχους που πρέπει να λάβουν 8 δόσεις, τόνισε πώς θα γίνουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, ενώ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη στο ΕΡΤnews Radio, αποκάλυψε ότι έχει γίνει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράταση του προγράμματος έως 31 Αυγούστου, τονίζοντας όμως πως δεν γνωρίζει αν αυτό θα γίνει δεκτό.

«Όλα τα προγράμματα του «Προλαμβάνω» ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου. Ισχύει κάθετα και οριζόντια για όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, δεν γνωρίζω αν θα γίνει δεκτό», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ωστόσο, τι θα γίνει τους καλοκαιρινούς μήνες;

«Οι ασθενείς κινδυνεύουν με υποτροπή, χωρίς τη φαρμακευτική θεραπεία»

Όσον αφορά το καθαρά ιατρικό σκέλος, είναι γνωστό και επιστημονικά διαπιστωμένο από μελέτες, πώς όταν κάποιος διακόψει τη χρήση των φαρμάκων αυτών, τα κιλά επανέρχονται.

Αυτό επιβεβαιώνουν και διαβητολόγοι, με τους οποίους επικοινώνησε το iatropedia.gr. Iσχυρίζονται, δηλαδή, ότι η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής οδηγεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε επαναπρόσληψη του βάρους, καθώς και σε επανεμφάνιση μεταβολικών δεικτών, όπως τα ανεβασμένα επίπεδα σακχάρου και χοληστερίνης.

Η έκταση της επιδείνωσης εξαρτάται βέβαια και από τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της αγωγής. Οι 6 μήνες, ωστόσο, αποτελεί ένα ερώτημα εάν είναι αρκετοί για να αυτές οι αλλαγές.

Από την άλλη από τους γιατρούς επισημαίνεται και ένα επιπλέον πρόβλημα: Οι ασθενείς που λαμβάνουν ήδη υψηλές δόσεις, ενδέχεται σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, να χρειαστεί να ξεκινήσουν πάλι από χαμηλότερες δοσολογίες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τη θεραπευτική τους πρόοδο. Ως προσωρινό μέτρο για να μην εγκαταλειφθεί η προσπάθεια, προτείνεται η συντήρηση του βάρους με σκευάσματα μικρότερης, και άρα πιο οικονομικής, δοσολογίας.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία εξαιρεί τους νέους 18 έως 29 ετών

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί μία ακόμη αστοχία του προγράμματος: εξαιρέθηκαν εξ αρχής από την προληπτική παρέμβαση οι νεαροί ενήλικες, καθώς το πρόγραμμα της δωρεάν ιατρικής, διατροφικής και φαρμακευτικής παρέμβασης αφορούσε 1) παιδιά έως 18 ετών και 2) μόνο ενήλικες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, οι οποίοι είναι από 29 και άνω.

Δηλαδή, εντοπίζεται ένα μεγάλο και σημαντικό κενό στις ηλικιακές ομάδες 18 – 28, οι οποίοι είναι παχύσαρκοι που θα εξελιχθούν στους ασθενείς του αύριο.

Παρέμβαση Δημήτρη Οικονόμου (ΠΑΣΟΚ)

Σφοδρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησε με δήλωσή του ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Οικονόμου, επισημαίνοντας τις πολιτικές ευθύνες της διακοπής του προγράμματος: «Η κυβέρνηση «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής». Και αυτή τη φορά η λέξη που ταιριάζει περισσότερο είναι το «εζυγίσθη». Η αιφνίδια διακοπή του προγράμματος χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αφήνει στον αέρα περισσότερους από 40.000 ασθενείς, που έβλεπαν μια πραγματική ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Οι ασθενείς καλούνται πλέον είτε να συνεχίσουν τη θεραπεία πληρώνοντας από την τσέπη τους πάνω από 300 ευρώ τον μήνα είτε να τη διακόψουν, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν τα οφέλη που είχαν ήδη πετύχει.

Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνώριζε εδώ και μήνες πότε έληγε το οκτάμηνο πρόγραμμα. Αντί να διασφαλίσει τη συνέχισή του, ξεκίνησε καθυστερημένα διαπραγματεύσεις για παράταση και σήμερα επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στους γιατρούς. Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν αντέχει στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με γνωστή ημερομηνία λήξης στις 30 Ιουνίου. Η κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη ημέρα πότε θα τελείωνε.

Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να εξαγγέλλει μια τόσο σημαντική παρέμβαση και λίγους μήνες μετά ο Υπουργός Υγείας να οδηγείται στη διακοπή της, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εκτεθειμένους. Η δημόσια υγεία δεν είναι εργαλείο επικοινωνίας. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί το πρόγραμμα διακόπηκε, ποιος ανέλαβε την ευθύνη αυτής της απόφασης και αν σκοπεύει τελικά να τηρήσει τη δημόσια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού απέναντι στους ασθενείς».

Πηγή: Iatropedia.gr

To άρθρο Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Ξαφνικό τέλος στη δωρεάν διανομή φαρμάκων για την παχυσαρκία – 46.000 ασθενείς «στον αέρα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr