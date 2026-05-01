Πρωτομαγιά 2026: Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα – Πλήθος κόσμου με πανό και συνθήματα

Ξεκίνησε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Εργατική Πρωτομαγιά που ήταν προγραμματισμένη για τις 10:30 στο Σύνταγμα με πλήθος κόσμου να έχει μαζευτεί στο κέντρο με πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Παράλληλα σε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με τους δρόμος γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου να έχουν κλείσει.

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι στο Σύνταγμα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

