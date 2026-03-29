Πρωταπριλιά με νέα κακοκαιρία: Καταιγίδες, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ, ακόμη και χιόνια δίνουν οι προβλέψεις από το απόγευμα της Τρίτης

Με χειμωνιάτικο σκηνικό μας αφήνει ο Μάρτιος και η πρωταπριλιά θα μοιάζει με ψέμα, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν θα θυμίζουν σε τίποτα άνοιξη με τον δεύτερο μήνα της εποχής να παίρνει τη σκυτάλη με κακοκαιρία με βροχές και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ όπως φαίνεται σε πιο ορεινές περιοχές, δεν θα λείψουν και τα χιόνια.

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της από το απόγευμα της Τρίτης 31.03, φέρνοντας μαζί της έντονη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας. Το κύμα αυτό θα κορυφωθεί την Τετάρτη, ημέρα της πρωταπριλιάς, όπου προβλέπεται να είναι και η πιο δύσκολη φάση του φαινομένου, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους.

Όπως επισημαίνουν τόσο ο Γιάννης Καλλιάνος όσο και ο Θεόδωρος Κολυδάς, τα φαινόμενα θα ενταθούν από το βράδυ της Τρίτης και θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Αναλυτικότερα, οι βροχές θα ξεκινήσουν τοπικά και σταδιακά θα γενικευτούν, ενώ την Τετάρτη 1η Απριλίου θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο. Περιοχές όπως η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Αττική, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η Μακεδονία και μεγάλο μέρος του Αιγαίου αναμένεται να δεχτούν τον κύριο όγκο των φαινομένων, με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Αρχικά θα πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα και το Βόρειο Αιγαίο. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10, με ισχυρές ριπές, αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του μεταξύ άλλων.

Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ένα οργανωμένο και δυναμικό καιρικό σύστημα, το οποίο απαιτεί προσοχή, χωρίς όμως να θεωρείται κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. Υπάρχει πιθανότητα έκδοσης έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, αν και με μικρότερες πιθανότητες, το φαινόμενο να εμφανιστεί τελικά πιο εξασθενημένο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται εγρήγορση και σωστός προγραμματισμός μετακινήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα, με στόχο τον περιορισμό πιθανών προβλημάτων και την ομαλή αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Την Παρασκευή (03.04.2026) αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν να εξασθενούν.