Προφυλακίστηκε ο 89χρονος για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο – Δήλωσε ότι θέλει να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία

Προφυλακίστηκε ο 89χρονος που προχθές σκόρπισε τον τρόμο με τις ένοπλες επιθέσεις του στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα φέρεται να επανέλαβε ότι και προανακριτικά, ότι δηλαδή δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση στις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο, γι’ αυτό και πυροβόλησε τους πέντε ανθρώπους στο πόδι, ότι σκόπευε να διαφύγει στην Ιταλία και από εκεί να φτάσει έως το Στρασβουργο. Μάλιστα, δήλωσε διατεθειμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία, 10.000 ευρώ συνολικά.

Ο υπερήλικας απολογήθηκε για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Οπλοχρησία κατ εξακολούθηση.

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ εξακολούθηση.

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων.

Παράνομη κατοχή όπλων μαχαίρια και ρέπλικα.

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση.

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Έτσι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

Υποβλήθηκε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζητήθηκε να κρατηθεί στο ψυχιατρείο από την υπεράσπισή του.

Η ανάρτηση του δικηγόρου του

Καταθέτει αυτήν την στιγμή στην κ 3 η Ανακρίτρια Αθηνών ο εντολέας μου ΠΚ που κατηγορείται για Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και άλλες πράξεις.

Εξηγεί ότι είχε εργασθεί από το 1952-59 στην Ελλάδα πριν εκπληρώσει την στρατιωτική θητεία του2959-1962 και όταν επέστρεψε από την Γερμανία και την Αμερική όπου εργάσθηκε για 48 ολόκληρα χρόνια συνολικά και ζήτησε την απονομή σύνταξης που δικαιούτο από το ΙΚΑ σήμερα ΕΦΚΑ

Ότι απορρίφθηκε το αίτημα του προσέφυγε στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθ όπου δικαιώθηκε εν μέρει και ότι η ασκηθεισα ΕΦΕΣΗ του απορρίφθηκε για τυπικό λόγο διότι δεν προσκομίσθηκε ένα παραβολο του δημοσίου 150€!

Χωρίς να ειδοποιηθεί να το προσκομίσει από το Διοικητικό Εφετείο.

Οπότε αναγκάσθηκε να ταξιδέψει αρχικώς ρτος Βρυξέλλες και μετά στο Στρασβουργο όταν εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα στην Ελλάδα όλες βαθμίδες δικαιοδοσίας όπου συμπλήρωσε μια φόρμα και υπέβαλε τον φάκελο του προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση του κατά του ελληνικού κράτους.

Την συγκεκριμένη Αίτηση αναγκάσθηκε να την υποβάλλει δύο φορές διότι η πρώτη ήταν δήθεν ανυπόγραφη!

Κατέθεσε ότι το ΙΚΑ σε αλληλογραφία με τον γερμανικό φορέα ΑΟΚ έγραψε ότι δήθεν είχε μόνον 37 ένσημα ενώ στην πραγματικότητα είχε 472€ με αποτέλεσμα ο ΑΟΚ να του στείλει επιστολή

Προειδοποιώντας τον ότι θα διεκδικήσει όλα τα χρήματα πίσω που είχε λάβει ως τότε που όφειλε να επιστρέψει ,εξέλιξη που απετράπη διότι ο ίδιος αναγκάστηκε, μετέβη αυτοπρόσωπα στον ΑΟΚ και με στοιχεία απέδειξε ότι νόμιμα ελάμβανε την σύνταξη του

Τελικώς δικαιώθηκε συνέχισε να λαμβάνει την γερμανική σύνταξη και θυμάται ότι μια Γερμανίδασνωρερη υπάλληλος στον ΑΟΚ όπου απευθύνθηκε του είπε: “Το γερμανικό ΙΚΑ εργάζεται για πολίτες που εργάσθηκαν στην Γερμανία. Η Ελλάδα είναι χώρα ευρωπαϊκή ή της Αφρικής;”.

Φράση που τον έκανε να νιώσει ντροπή και προσβολή.

Αυτή η εξέλιξη η ψυχική ταλαιπωρία που υπέστη η οικονομική εξόντωση που ξόδεψε περί τα 30000€ για τον δικαστικό αγώνα τον εξαγρίωσε τον έκανε κρίνεται τον χαλύβδωσε την θέληση του να εκδικηθεί όσους ευθύνονται.

Τότε έστειλε επιστολή απειλητική στην Εισαγγελία Αθηνών ότι αν δεν λυθεί σε 6 μήνες το θέμα του θα πήγαινε εκεί με την καραμπίνα

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί ακούσια νοσηλεία του στο ΔΑΦΝΙ όπου παρέμεινε 23 ημέρες χωρίς να διαγνωσθεί ότι πάσχει από ψυχικό νόσημα.

Συμπλήρωσε: “Αφού δεν είχα άλλη λύση έφθασα σε αδιέξοδο σε απόγνωση γέρασα δεν μπορούσα πλέον να περπατήσω”.

Πήρε την καραμπίνα και το περίστροφο που αγόρασα πριν 5 χρόνια και δεν πήγε αρχικά στον ΕΦΚΑ και στην στηρίζεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεως όπου πυροβόλησε στο δάπεδο χωρίς πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει άνθρωπο υπάλληλο

Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να κάνω θόρυβο ντόρο να τους τρομάξω να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες όταν πρόκειται για απονομή σύνταξη να λειτουργούν σωστά να σέβονται τον πολίτη».

