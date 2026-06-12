Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα και συνελήφθη στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες.

Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και δύο πλημμελήματα.

Ο Παλαιστίνιος απολογήθηκε με αυτεπαγγέλτως διορισμένο δικηγόρο από τη Νομική Βοήθεια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Σπύρο Πανταζή: Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά. Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν.

«Με παγίδευσαν, μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέληση μου» φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο 37χρονος, που προανακριτικά ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

To άρθρο Προφυλακίζεται ο Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα – «Με παγίδευσαν» είπε στην απολογία του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr