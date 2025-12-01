Προσωπικός Αριθμός: Ποιοι και γιατί δεν μπορούν να τον εκδώσουν – Τι ισχύει με τα ανασφάλιστα οχήματα

Από τις 5 Νοεμβρίου 2025 οι πολίτες που δεν είχαν ήδη αποκτήσει Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τον λαμβάνουν αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία δική τους ενέργεια, έτσι έχει αποδοθεί σε 9,3 εκατομμύρια πολίτες μέχρι στιγμής.

Στόχος της διαδικασίας είναι όλοι οι πολίτες να έχουν προσωπικό αριθμό έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, βελτιώνοντας παράλληλα την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 01.12.2025 στην ΕΡΤ και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο ενώ όπως είπε έχουν αποδοθεί περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια αριθμοί, καλύπτοντας περίπου 9,3 εκατομμύρια πολίτες.

Ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, αλλά και στο Wallet όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει τον αριθμό του και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ. Οι πολίτες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όπως ανέφερε, η χρήση του προσωπικού αριθμού δεν συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα μέρος, ούτε επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση σε αυτά. Τα προσωπικά δεδομένα συνεχίζουν να φυλάσσονται στα αρμόδια φορολογικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά μητρώα, με πλήρη προστασία σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοι δεν μπορούν ακόμη να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε μεταξύ άλλων πως αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ δεν μπορεί να εκδώσει προσωπικό αριθμό.

Όπως είπε «είναι μερικοί συμπολίτες μας οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αλλοδαπών και θα γίνει στο μέλλον η διαδικασία αυτή όπου θα εκδοθεί Προσωπικός Αριθμός Μητρώου Αλλοδαπών» και επίσης υπήρξαν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε ότι αφορά τα στοιχεία τους, τα οποία έχουν καταχωρηθεί μέχρι τώρα, διευκρινίζοντας ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχε γίνει σωστά αυτή τη διαδικασία και παρακαλούμε να μπουν να κάνουν μια επιβεβαίωση.

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης επεσήμανε πως πρέπει οι χρήστες των πλατφορμών gov και wallet να προχωρήσουν σε μια διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων, προκειμένου «να υπάρχει μια ίδια εικόνα του πολίτη σε όλα τα βασικά μητρώα του Δημοσίου».

408.000 ειδοποιητήρια για ανασφάλιστα οχήματα

Η πλατφόρμα καταγράφει ακόμη και τα ανασφάλιστα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και σταλεί 408.000 ειδοποιητήρια, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην ασφάλιση οχημάτων, χωρίς η διαδικασία να έχει εισπρακτικό χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να ελέγχουν τα στοιχεία τους, να επιβεβαιώνουν τον προσωπικό αριθμό και να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, ώστε να διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια.