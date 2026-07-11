Προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν τα κοσμήματα 68χρονης στην Αθήνα – Ανήλικοι διέρρηξαν κατάστημα εστίασης στην Πάτρα

Δύο περιπτώσεις κλοπής με δράστες που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε στην Αθήνα, ενώ στην Πάτρα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ανήλικους να ληστεύουν κατάστημα εστίασης.

Στο πρώτο περιστατικό κλοπής, μια 68χρονη συνταξιούχος λογίστρια έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα του κινδύνου έκρηξης, έπεισαν το θύμα να τοποθετήσει τα κοσμήματά της σε μια σακούλα για να τα «προστατέψει».

Στη συνέχεια συνεργός τους έπαιρνε τη σακούλα από κεντρικό σημείο της Αθήνας, κοντά στη ΓΑΔΑ, ενώ το θύμα βρισκόταν υπό εκβιασμό στο τηλέφωνο.

Το Star εξασφάλισε βίντεο από τη στιγμή που ο απατεώνας αρπάζει την σακούλα με τα κοσμήματα της λογίστριας. «Μου είπε να τα τυλίξω σε αλουμινόχαρτο και να τα βάλω σε σακούλα. Φοβήθηκα για το σπίτι μην κάνει έκρηξη, όπως μου είπε», ανέφερε η 68χρονη.

«Άφησα την σακούλα και ήρθε ένας νεαρός, πήρε την σακούλα και διέσχισε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας».

Στο δεύτερο μέρος της αναφοράς, παρουσιάζεται μια περίπτωση διάρρηξης σε κατάστημα εστίασης, όπου μια ομάδα τεσσάρων ανήλικων δραστών εισέβαλε και αφαίρεσε το περιεχόμενο της ταμειακής μηχανής μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την αστυνομία της Πάτρας, η οποία σχημάτισε δικογραφία για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αναδεικνύοντας το φαινόμενο της συμμετοχής ανηλίκων σε αξιόποινες πράξεις.