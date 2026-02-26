Προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης για τη δολιοφθορά στα καλώδια τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης μετά την καταγγελία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης στο Πλατύ Ημαθίας.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας για την υπόθεση με το κόψιμο των καλωδίων τηλεδιοίκησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αργά το βράδυ της Τετάρτης 25.02.2026, ο υπεύθυνος του ΟΣΕ κατέθεσε μήνυση στην Ελληνική Αστυνομία και η υπόθεση ανατέθηκε στο κλιμάκιο του ελληνικού FBI στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποίησαν στο σημείο ειδικοί αναλυτές της αστυνομίας, οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο και έσκαψαν σε βάθος, έκοψαν τα καλώδια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν χωρίς να αφαιρέσουν κάτι, ενώ στο σημείο δεν έχει βρεθεί κάποιο σκαπτικό εργαλείο που να δείχνει πώς συνέβη το σκηνικό.

Η καταγγελία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Όπως αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατύ Κατερίνης άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης. Κάνοντας λόγο για «δολιοφθορά», ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως κάποιοι ήθελαν νεκρούς δύο ημέρες πριν την τρίτη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο, ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

«Δύο ημέρες πριν την επέτειο, κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη. Σε σημείο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με λειτουργική τηλεδιοίκηση και καλώδια προστατευμένα κάτω από τσιμέντο, χθες το απόγευμα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης, τα έκοψαν και έφυγαν», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι’ αυτήν την εγκληματική απόπειρα», υπογραμμίζει.