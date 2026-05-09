Προκήρυξη ιατρών ΕΣΥ 2026: Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για έγκριση προκήρυξης 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Έπεσαν οι υπογραφές σήμερα (09.05.2026) για την προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, σε δημόσιες υγειονομικές δομές όλης της χώρας.

Αναλυτικά, οι 1.026 θέσεις ειδικευόμενων γιατρών αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία ενώ οι 63 θέσεις δομές Ψυχικής Υγείας. Οι υπόλοιπες 42 αφορούν φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά, για τις οποίες έχει προβλεφθεί επιπλέον ποσό από τη δωρεά του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25.05.2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 15.06.2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

«Η προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπογράφηκε σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων χρόνων για τις υγειονομικές δομές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 63 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και 42 θέσεις σε Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών, οι οποίες, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, για την οποία τον ευχαριστούμε θερμά, συνοδεύονται από καθαρό μηνιαίο επιμίσθιο ύψους 1.500 ευρώ, επιπλέον της προβλεπόμενης τακτικής μισθοδοσίας. Παράλληλα, οι δημόσιες υγειονομικές δομές πρόκειται να ενισχυθούν και με 127 μέλη ΔΕΠ που θα κατανεμηθούν με απόφασή μου την επόμενη εβδομάδα στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται να δοθούν προς προκήρυξη από το ΑΣΕΠ εντός του έτους και 3.408 θέσεις υγειονομικού προσωπικού. Στόχος μας είναι οι προκηρύξεις αυτές να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά τη χώρα», συνέχισε.

Με τη σειρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Η προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. αποτελεί μια έμπρακτη παρέμβαση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Καλύπτουμε κρίσιμες ανάγκες στελέχωσης σε Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, δίνοντας έμφαση στις νησιωτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, ώστε κάθε πολίτης να έχει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, κοντά στον τόπο κατοικίας του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για 42 θέσεις σε Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών, οι οποίες ενισχύονται με πρόσθετο καθαρό μηνιαίο κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ, πέραν της τακτικής μισθοδοσίας, μέσω της σημαντικής δωρεάς του Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου». Με σχέδιο και συνέπεια επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Σ.Υ., στηρίζοντας τους επαγγελματίες υγείας και διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των δημόσιων δομών υγείας σε όλη την επικράτεια».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται ακόμα περισσότερο με 1.131 θέσεις ειδικευμένων γιατρών. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σημαίνει ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην πράξη, σημαίνει καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη. Η ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν είναι μια αποσπασματική προσπάθεια. Είναι μια διαρκής πολιτική προτεραιότητα με στόχο καλύτερες υπηρεσίες υγείας για κάθε πολίτη, σε κάθε περιοχή της χώρας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα να επενδύουμε στον εξοπλισμό, στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ. Γιατί ισχυρή δημόσια υγεία είναι εκείνη που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο των ενεργειών της».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη δήλωσε:

«Με την κατανομή των 1.131 θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των δημόσιων υγειονομικών δομών όλης της επικράτειας για την κάλυψη των αναγκών τους σε ιατρικό προσωπικό και προσβλέπουμε στην προσέλκυση του υψηλών προσόντων ιατρικού προσωπικού της χώρας για την κάλυψή τους. Στο πλαίσιο της κατανομής των 1.026 θέσεων για τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες τόσο ανά γεωγραφική περιφέρεια όσο και ανά φορέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών όλης της επικράτειας στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Σταθερή προτεραιότητά μας αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση των δομών υγείας της περιφέρειας και ιδιαίτερα των άγονων και προβληματικών περιοχών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ., σε συνδυασμό με τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν ήδη θεσπιστεί, θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου και θα συμβάλουν στην κάλυψη των θέσεων».