«Προειδοποιητικό» έντυπο θα μοιράζεται στους παράνομους μετανάστες με τις ποινές που τους περιμένουν: «Επιστρέψτε στην πατρίδα σας»

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών που μπαίνουν ή διαμένουν παράνομα στη χώρα και βρίσκονται σε Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, καθώς και σε μετανάστες που πηγαίνουν στην υπηρεσία Ασύλου για να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, θα διανέμεται ένα έντυπο που θα τους ενημερώνει για τις επιλογές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Αυτό αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, δίνοντας διευκρινίσεις για το περιεχόμενο που θα έχει το έντυπο αυτό, το οποίο θα μοιράζεται στους μετανάστες.

Αναλυτικά το περιεχόμενο του εντύπου

«Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας σας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του θα εξετάσουν το αίτημα ασύλου σας σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εάν δεν είστε πρόσφυγας και δεν δικαιούστε προστασία, τότε έχετε εισέλθει και παραμένετε παράνομα στη χώρα, οπότε α) το αίτημά σας θα απορριφθεί, β) θα σας επιβληθεί διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και γ) διαπράττετε σοβαρό ποινικό αδίκημα, για το οποίο θα καταδικαστείτε και θα εκτίσετε ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε τις παραπάνω δυσμενείς συνέπειες είναι να αποχωρήσετε οικειοθελώς από την Ελλάδα και να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Και η πιο κατάλληλη στιγμή να το αποφασίσετε είναι τώρα, πριν την υποβολή της αίτησης ασύλου.

Στην περίπτωση που διαπράξετε βίαιες πράξεις ή επιδείξετε βίαιη συμπεριφορά εντός των Δομών που φιλοξενείστε, το αίτημα ασύλου σας θα απορριφθεί αμέσως, αφού θα θεωρηθείτε απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα».