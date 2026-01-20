Προβλήματα στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Κλειστό το Πορθμείο στο Ρίο, απαγορευτικό για τα φορτηγά στη γέφυρα

Τα πρώτα έντονα προβλήματα από τη νέα κακοκαιρία καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πάτρα, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.

Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι της Δευτέρας 19.01.2026 η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, καθώς οι ισχυρές ριπές ανέμου και ο έντονος κυματισμός καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των δρομολογίων. Η θάλασσα σε αρκετά σημεία «βγαίνει» στην ξηρά, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες, που αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες και στην Πάτρα.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης μάλιστα, σχηματίστηκαν ουρές φορτηγών στις προβλήτες του Ρίου, καθώς ισχύει απαγορευτικό απόπλου, ενώ έχει απαγορευτεί και η διέλευσή τους από τη Γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης”. Τα βαρέα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί στην παραλιακή ζώνη, με την Τροχαία να αποκλείει τον δρόμο προς τη Γέφυρα και να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και σε όσους περάσουν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, καθώς οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί.

Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Στην πόλη της Πάτρας σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Στα Μποζαΐτικα, στην οδό Διοδώρου, δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ., ενώ στις 6:45 το πρωί, στον δρόμο που συνδέει το Βελβίτσι με το Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», ξεριζώθηκε δέντρο και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ένας οδηγός που δεν το αντιλήφθηκε έγκαιρα έπεσε πάνω του, με το αυτοκίνητό του να παθαίνει χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες πολλές περιοχές, όπως η Μεσσάτιδα, η Βούντενη, η Μπάλα, το Βελβίτσι και τμήματα του Ρίου, παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω βλαβών που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στο δίκτυο.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.