Πριγκίπισσα Ειρήνη: Αποκαλύφθηκε η μαρμάρινη πλάκα στον τάφο της – Τι αναγράφει

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ταφικού μνημείου της πριγκίπισσας Ειρήνης στα πρώην βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η μαρμάρινη πλάκα στον τάφο της αδελφής του τέως βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνου και αδελφής της βασίλισσας Σοφίας στην Ισπανία.

Η Ειρήνη της Ελλάδας και της Δανίας γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νοτίου Αφρικής στις 11 Μαΐου 1942 και ήταν η δευτερότοκη κόρη και τριτότοκο τέκνο του βασιλιά της Ελλάδας, Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης, γονέων του τελευταίου μονάρχη της χώρας, Κωνσταντίνου.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, αφού έζησε προσωρινά στην Ινδία, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και τα ανίψια της.

Ωστόσο, για χρόνια ζούσε για αρκετό καιρό τον χρόνο στην Ελλάδα, έως το 2018, οπότε απέκτησε την ισπανική υπηκοότητα, ζώντας μόνιμα στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό της.

Πέθανε στη Μαδρίτη στις 15 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 83 ετών. Στις 18 Ιανουαρίου η σορός της μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αθήνα και την επομένη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον παρεκκλήσι του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών για λίγες ώρες πριν την κηδεία της.

Η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης πραγματοποιήθηκε στο Τατόι, παρουσία της Σοφίας της Ισπανίας, καθώς και της συζύγου του Κωνσταντίνου, Άννας – Μαρίας.

Το ekklisiaonline.gr δημοσίευσε φωτογραφίες της μαρμάρινης πλάκας του τάφου της πριγκίπισσας Ειρήνης στα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοΐου, όπου αναγράφονται τα εξής:

ΕΙΡΗΝΗ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, PRINSESSE AF DANMARK, ΓΕΝ ΕΝ ΚΕΙΠ ΤΑΟΥΝ 11 ΜΑΙ 1942, ΑΠ ΕΝ ΜΑΔΡΙΤΗ 15 ΙΑΝ 2026 ΚΑΙ ΝΥΞ ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΕΤΙ, ΚΑΙ ΟΥ ΧΡΕΙΑ ΛΥΧΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΦΩΤΙΕΙ ΑΥΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Αλεξίας της Ελλάδας) διετέλεσε διάδοχος του ελληνικού θρόνου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της Κωνσταντίνο Β’, μετά το αποτυχημένο Αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον της Δικτατορίας.