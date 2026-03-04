«Πρέπει να φύγουμε» – Η στιγμή που ο Γιώργος Σιδέρης με το συνεργείο της ΕΡΤ τρέχουν να σωθούν στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Ήταν λίγο μετά τις 15.30 όταν ο απεσταλμένος του Ertnews, Γιώργος Σιδέρης μετέδιδε το ρεπορτάζ του από τα σύνορα του βόρειου Ισραήλ με τον νότιο Λίβανο.

Αρχικά ακούστηκαν εκρήξεις αλλά πολύ γρήγορα όλοι ένιωσαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Τότε, ο έμπειρος δημοσιογράφος του Ertnews ακούστηκε να λέει στον αέρα: «πρέπει να φύγουμε».

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να καλυφθούν προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Ο δημοσιογράφος καλούσε τους συναδέλφους του στην κάμερα και τον ήχο, Φώτη Πάντο και Παναγιώτα Δερβιτσιώτη να καθίσουν κάτω για να προστατευθούν.

Τι είχε συμβεί. Ένα drone εξαπολύθηκε από την πλευρά της Χεσμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν και με πυρά πυροβολικού και με αντιαρματικά.

Δείτε την στιγμή της επίθεσης

«Είμαστε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε ο δημοσιογράφος και συνέχισε την μετάδοση.