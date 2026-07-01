Πρέβεζα: Έκαιγαν παλέτες, «λαμπάδιασαν» 25 στρέμματα και βρέθηκαν με χειροπέδες – Σύλληψη και στη Χαλκιδική για εργασίες με τροχό που προκάλεσαν πυρκαγιά

Με την Πυροσβεστική να τρέχει από τη μια φωτιά στην άλλη και τον μανιασμένο αέρα να κάνει επικίνδυνη την κατάσταση ανά πάσα στιγμή για το ξέσπασμα πυρκαγιάς, κάποιοι εξακολουθούν να βάζουν σε κίνδυνο περιουσίες και ζωές με την ασυνειδησία τους.

Σε ακόμα τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές την Τετάρτη (1/7/26) σε Πρέβεζα και Χαλκιδική για πυρκαγιά από αμέλεια.

Τα ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κλήθηκαν να διερευνήσουν τα δύο περιστατικά πυρκαγιών σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν ένας 58χρονος και μία 24χρονη , οι οποίοι έκαιγαν παλέτες και περιττώματα ζώων μέσα σε χωράφι, στην Βαλανιδούσα του Δήμου Πρέβεζας. Η φωτιά επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 25 στρέμματα έκτασης με ξηρά χόρτα και πουρνάρια. Οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ένας άνδρας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά την εκτέλεση εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου προκάλεσε πυρκαγιά, σε ελαιώνα και δασική έκταση με θαμνώδη βλάστηση, στην Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 503 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 594.632,62 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 145 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 134 (92,41%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 11 (7,59%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, κάνοντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η πιστή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.