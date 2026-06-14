Πράξη γενναιοδωρίας στη Ναύπακτο: Δώρισε υπερσύγχρονο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ

Ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο δώρισε στο ΕΚΑΒ Ναυπάκτου συμπολίτης μας για να εξυπηρετεί τους πολίτες της περιοχής.

Το ιδιαίτερα σημαντικό δώρο για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Ναυπακτίας και της Δωρίδας πραγματοποίησε ο Σπύρος Μαχαίρας.

Ο Σπύρος Μαχαίρας μιλώντας στο Nafpaktianews.gr, ανέφερε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής αποτελούσε έναν στόχο που επιθυμούσε εδώ και καιρό να υλοποιήσει, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που το νέο ασθενοφόρο προσφέρει ήδη πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Nafpaktianews.gr, ανέφερε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής αποτελούσε έναν στόχο που επιθυμούσε εδώ και καιρό να υλοποιήσει, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που το νέο ασθενοφόρο προσφέρει ήδη πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.

Το νέο όχημα έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται καθημερινά στην υπηρεσία των πολιτών, ενισχύοντας τις δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά.

Η σημαντική αυτή δωρεά έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης και διακομιδής ασθενών στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι μεγάλες αποστάσεις και οι αυξημένες ανάγκες καθιστούν αναγκαία τη διαρκή ενίσχυση του στόλου με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα. Παράλληλα, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής προσφοράς, με άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.