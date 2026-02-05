Πούλαγαν στις Αχαρνές ναρκωτικά: Με βραστή κοκαΐνη και ηρωίνη βρέθηκε και συνελήφθη πελάτης τους – Αναζητείται 27χρονος

Κάθε λογής ναρκωτικά πουλούσαν στις Αχαρνές της Αττικής δύο άνδρες ηλικίας 46 και 59 χρόνων οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διακίνηση. Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 27χρονο.

Από έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 46χρονος και ένας 27χρονος είχαν κάνει «σύστημα» την πώληση ναρκωτικών σε κάθε γωνιά των Αχαρνών. Μάλιστα είχαν και ποικιλία μιας και βρήκαν πάνω σε πελάτη τους βραστή κοκαΐνη και ηρωίνη.

Η επιχείρηση, για τη σύλληψή τους, έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (03.02.2026). Αρχικά συνελήφθη ο 59χρονος στα Άνω Λιόσια καθώς πιάστηκε να κρατά αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων αλλά και βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων. Όπως φάνηκε, είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά λίγο πριν την σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο έναντι 20 ευρώ.

Για να καλύψουν τα ίχνη τους, είχαν στήσει ολόκληρο σύστημα παρακολούθησης μιας και βρέθηκαν συστήματα καταγραφής ήχου, εικόνας που αποτελούνταν από 7 κάμερες ασφαλείας.

Και οι 2 είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη, βάρους 0,8 του γραμμαρίου,

βραστή κοκαΐνη, βάρους 0,2 του γραμμαρίου,

4.037 ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.