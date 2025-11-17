Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά κράτησε την αιματοβαμμένη σημαία στην πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα (17.11.2025) οι κινητοποιήσεις και η μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο της ιστορικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία οδήγησε στην πτώση της χούντας, με χιλιάδες κόσμο να δίνει «το παρόν» στο κέντρο της Αθήνας.

Η πρώτη ομάδα διαδηλωτών ξεκίνησε στις 14:30 το μεσημέρι, από την πλατεία Κλαυθμώνος και κατευθύνθηκε προς την αμερικανική πρεσβεία, μεταφέροντας την αιματοβαμμένη ελληνική σημαία. Μάλιστα, συγκίνηση προκάλεσε η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα, η οποία ήταν ανάμεσα στα στελέχη της ΠΑΣΠ, που κράτησαν τη σημαία μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ, στην Βασιλίσσης Σοφίας.

Μάλιστα, ο σύζυγος της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πατέρας της Κατερίνας Γεννηματά-Τσούνη, Ανδρέας Τσούνης, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το παιδί του να κρατά την ιστορική σημαία.

«Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας.

Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Τσούνης.

Η Κατερίνα Γεννηματά – Τσούνη, είναι φοιτήτρια της Νομικής, όπως και η αείμνηστη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μητέρα της, Φώφη Γεννηματά.

Υπενθυμίζεται ότι η Φώφη Γεννηματά, γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1964 στην Αθήνα και ήταν κόρη του ιδρυτικού μέλους του ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Γεννηματά. Η ίδια ήταν Ελληνίδα πολιτικός, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής (2018-2021) και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2015-2021).

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Πρώτος σύζυγος της Φώφης Γεννηματά ήταν ο Αλέξανδρος Ντέκας. Παντρεύτηκαν όταν η Γεννηματά ήταν 22 ετών και απέκτησαν μαζί μία κόρη την Αιμιλία. Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο Ανδρέας Τσούνης τον οποίο παντρεύτηκε το 2003 και μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Κατερίνα και έναν γιό, τον Γιώργο.