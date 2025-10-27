Ελλάδα

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση στο Κεντρικό Αιγαίο με φρεγάτες και υποβρύχια

Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), στην άσκηση στο Αιγαίο συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων, υποβρυχίων καταστροφών καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

