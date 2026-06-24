Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές βολές πυραύλων – Το «μακρύ δόρυ» του Στόλου βύθισε τους στόχους στο Νότιο Ιόνιο και έστειλε μήνυμα αποτροπής

Μήνυμα ισχύος και υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό με τις εντυπωσιακές εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον, μονάδες επιφανείας, ελικόπτερα της Αεροπορίας του Πολεμικού Ναυτικού και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν σε σενάρια υψηλής δυσκολίας, τα οποία κατέληξαν με απόλυτη επιτυχία στη βύθιση δύο στόχων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα τελευταία τρία χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό έχει επαναφέρει τις πραγματικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων ως κορυφαίο στάδιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης των πληρωμάτων του. Πρόκειται για μια διαδικασία που είχε ουσιαστικά διακοπεί για περίπου 25 χρόνια, με αποτέλεσμα οι πρόσφατες βολές να αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που εκτυλίχθηκαν πριν από την εκτόξευση των πυραύλων ήταν ιδιαίτερα σύνθετα. Οι χειριστές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές παραμέτρους, αλλαγές πορείας και διαφορετικές τακτικές συνθήκες, προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά ένα πραγματικό πεδίο ναυτικών επιχειρήσεων.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι πύραυλοι Harpoon των φρεγατών του Στόλου. Οι RGM-84D Block 1C, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 80 ναυτικά μίλια, εκτοξεύθηκαν εναντίον στόχου που βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση. Οι σχεδιαστές της άσκησης δεν επέλεξαν μια απλή ευθεία διαδρομή, αλλά προγραμμάτισαν τους πυραύλους να εκτελέσουν αλλαγές πορείας και σύνθετους ελιγμούς ακολουθώντας τη γνωστή τακτική sea skimming, πετώντας ελάχιστα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι πύραυλοι Harpoon των φρεγατών του Στόλου. Οι RGM-84D Block 1C, με εμβέλεια που ξεπερνά τα 80 ναυτικά μίλια, εκτοξεύθηκαν εναντίον στόχου που βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση. Οι σχεδιαστές της άσκησης δεν επέλεξαν μια απλή ευθεία διαδρομή, αλλά προγραμμάτισαν τους πυραύλους να εκτελέσουν αλλαγές πορείας και σύνθετους ελιγμούς ακολουθώντας τη γνωστή τακτική sea skimming, πετώντας ελάχιστα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Με πολεμική κεφαλή περίπου 220 κιλών και ταχύτητα που προσεγγίζει τα 0,7 Mach στην τελική φάση προσβολής, οι Harpoon παραμένουν ένα ιδιαίτερα φονικό όπλο, σχεδιασμένο να διαπερνά το κήτος του στόχου πριν πυροδοτηθεί, προκαλώντας καταστροφικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.

Παράλληλα, τις δικές τους «υπογραφές» στη ναυτική ισχύ του Στόλου έβαλαν οι πυραυλάκατοι Super Vita με τις βολές των γαλλικών Exocet MM40. Οι πύραυλοι, με ταχύτητα που αγγίζει τα 0,93 Mach και πολεμική κεφαλή 165 κιλών, εκμεταλλεύονται στο έπακρο το πλεονέκτημα της εξαιρετικά χαμηλής πτήσης, ταξιδεύοντας μόλις λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα και δυσκολεύοντας δραματικά τον εντοπισμό τους από τα εχθρικά ραντάρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νεότερη έκδοση Exocet MM40 Block IIIc, η οποία εξοπλίζει πλέον τις φρεγάτες FDI και τις πυραυλακάτους Super Vita. Με εμβέλεια που προσεγγίζει τα 200 χιλιόμετρα, προηγμένες δυνατότητες καθοδήγησης και υψηλή ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικά αντίμετρα, αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα αντιπλοϊκά όπλα της κατηγορίας του.

Στην άσκηση συμμετείχαν, επίσης, ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού που πραγματοποίησαν βολές πυραύλων Hellfire, ενώ εκτελέστηκαν και βολές πυροβόλων από τις Μονάδες επιφανείας που έλαβαν μέρος στο σενάριο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η πλήρης καταστροφή και βύθιση των δύο στόχων, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων και την υψηλή εκπαίδευση των πληρωμάτων.

Οι βολές στο Νότιο Ιόνιο απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει όχι μόνο σύγχρονα και αξιόπιστα όπλα, αλλά και προσωπικό ικανό να τα αξιοποιήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτική ισχύς αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην Ανατολική Μεσόγειο, οι επιτυχημένες βολές Harpoon, Exocet και Hellfire αποτελούν σαφή απόδειξη ότι το «μακρύ δόρυ» του Στόλου παραμένει αιχμηρό και απόλυτα αξιόπιστο.

Τις βολές παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην αξιολόγηση της μαχητικής ικανότητας των μονάδων του Στόλου και στην επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των οπλικών συστημάτων.

Πηγή: OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς