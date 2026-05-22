Πολεμική Αεροπορία: Περιμένει απάντηση των ΗΠΑ για την αναβάθμιση 38 F-16 BLock 50 σε Viper

Σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης προς την υλοποίηση εισέρχεται πλέον το πρόγραμμα αναβάθμισης των 38 μαχητικών F-16 Block 50 για την Πολεμική Αεροπορία σε διαμόρφωση Viper, καθώς αναμένει το αργότερο έως τα τέλη του 2026 την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ.

Η Πολεμική Αεροπορία είχε αποστείλει επίσημο αίτημα στις ΗΠΑ για να δοθεί το «πράσινο φως» ώστε τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Block 50 να εκσυγχρονιστούν την προηγμένη έκδοση των Viper.

Η τελική ελληνική αίτηση απεστάλη στις αρχές Απριλίου από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων προς την αμερικανική πλευρά, μέσω του γραφείου της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σηματοδοτώντας στην πράξη τη μετάβαση από τη φάση της προετοιμασίας στη φάση της ουσιαστικής ενεργοποίησης του προγράμματος.

Η αναμονή της αμερικανικής απάντησης τους επόμενους μήνες, με το Αεροπορικό Επιτελείο να πιέζει για τη συντομότερη δυνατή απάντηση, θεωρείται το επόμενο κρίσιμο ορόσημο.

Πρόκειται για το έγγραφο που θα αποτυπώσει το τελικό πακέτο, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, τη διαμόρφωση και τους όρους υλοποίησης μέσω του μηχανισμού Foreign Military Sales.

Με άλλα λόγια, η LOA θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθούν τα επόμενα συμβατικά και τεχνικά βήματα, ώστε η αναβάθμιση των Block 50 να περάσει από το επίπεδο του σχεδιασμού στην εκτέλεση.

Το πρόγραμμα αφορά 38 αεροσκάφη, έχει εγκριθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά και κινείται σε οικονομικό πλαίσιο περίπου 1,05 δισ. ευρώ.

Για την Πολεμική Αεροπορία, δεν πρόκειται για ένα ακόμη εξοπλιστικό πρόγραμμα αλλά για κομβική επιλογή που συνδέεται άμεσα με τη μελλοντική δομή του στόλου των μαχητικών, με την ομοιοτυπία των F-16, με τη διαλειτουργικότητα με Rafale και F-35 και με τη δυνατότητα της HAF να διατηρήσει μεγάλο αριθμό σύγχρονων αεροσκαφών πρώτης γραμμής την επόμενη δεκαετία.

Η LOR άνοιξε τον δρόμο για την αμερικανική απάντηση

Η αποστολή της Letter of Request είναι το πραγματικό σημείο εκκίνησης ενός προγράμματος που επί μήνες βρισκόταν σε φάση τεχνικής επεξεργασίας, κοστολόγησης, διαπραγμάτευσης και προσαρμογής στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με την LOR, η ελληνική πλευρά έχει αποτυπώσει επισήμως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες το αίτημά της για την αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50.

Έχει δηλαδή καθορίσει το ζητούμενο, τις βασικές τεχνικές απαιτήσεις, τη γενική φιλοσοφία του προγράμματος και το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμεί να κινηθεί η υλοποίηση.

Από εδώ και πέρα, η σκυτάλη περνά στην αμερικανική πλευρά. Η απάντηση μέσω LOA θα δείξει με ακρίβεια τι περιλαμβάνει το τελικό πακέτο, πώς διαμορφώνεται το κόστος, ποια είναι τα επιμέρους υποσυστήματα, ποιες εργασίες θα απαιτηθούν, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και ποιο χρονοδιάγραμμα θα προταθεί για την υλοποίηση.

Η προϊστορία πάντως λέει ότι οι διαδικασίες για αντίστοιχα προγράμματα καθυστερούν ιδιαίτερα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Για την Πολεμική Αεροπορία, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μέχρι σήμερα υπήρχε η πολιτική απόφαση, υπήρχε η επιχειρησιακή ανάγκη, υπήρχε η κοινοβουλευτική έγκριση και υπήρχε το οικονομικό πλαίσιο.

Αυτό που έλειπε ήταν η ενεργοποίηση της διαδικασίας σε επίπεδο FMS. Με την αποστολή της LOR και την αναμονή της LOA, το πρόγραμμα αποκτά πλέον συγκεκριμένη θεσμική τροχιά.

Γιατί τα Block 50 δεν μπορούν να μείνουν πίσω

Τα 38 F-16 Block 50 υπηρετούν σε δύο από τις πλέον δραστήριες Μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας στην 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο, την 341 Μοίρα και την 347 Μοίρα. Πρόκειται για αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκώσει για δεκαετίες μεγάλο βάρος σε αποστολές αναχαίτισης, επιφυλακής, εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Παρά την ηλικία τους, παραμένουν πολύτιμες πλατφόρμες. Έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους, διαθέτουν έμπειρους ιπτάμενους και τεχνικούς γύρω τους και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όμως, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο αεροσκάφος ως πλατφόρμα αλλά στην τεχνολογική απόσταση που σταδιακά δημιουργείται μέσα στον ίδιο τον στόλο των F-16 όπως επισημαίνουν τα επιτελικά Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με τα F-16 Block 52+ και Block 52+ Advanced να αναβαθμίζονται σε Viper, με τα Rafale να έχουν ήδη ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και με τα F-35 να αποτελούν την επόμενη μεγάλη είσοδο πέμπτης γενιάς, τα Block 50 δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε παλαιότερη διαμόρφωση.

Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε έναν στόλο πολλών ταχυτήτων, με διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικά επίπεδα αισθητήρων, διαφορετική εικόνα τακτικής κατάστασης και αυξανόμενες δυσκολίες υποστήριξης.

Η Πολεμική Αεροπορία έχει επιλέξει στρατηγικά την ομογενοποίηση και επέμεινε στο πρόγραμμα αναβάθμισης παρά τις κατά διαστήματα αντίθετες απόψεις.

Όσο περισσότερα κοινά υποσυστήματα υπάρχουν, όσο πιο κοινή είναι η επιχειρησιακή φιλοσοφία, όσο πιο κοντά βρίσκονται τα αεροσκάφη ως προς τα ηλεκτρονικά, τους αισθητήρες, τις επικοινωνίες και το λογισμικό, τόσο πιο αποδοτικός γίνεται ο στόλος συνολικά.

Η αναβάθμιση των Block 50 σε διαμόρφωση Viper υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον στόχο.

Δεν προσθέτει απλώς 38 καλύτερα αεροσκάφη αλλά ενοποιεί τον κορμό των F-16 και δίνει στην Πολεμική Αεροπορία τη δυνατότητα να επιχειρεί με κοινή ψηφιακή αρχιτεκτονική, κοινά πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολύ πιο συνεκτική λογική μάχης.

Ο στόχος των 120 F-16 Viper

Η αναβάθμιση των Block 50 δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από τη μεγάλη εικόνα. Ο στόχος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι να διαθέτει μέσα στα επόμενα χρόνια έναν ισχυρό πυρήνα περίπου 120 F-16 Viper.

Σε αυτόν τον αριθμό εντάσσονται τα ήδη αναβαθμιζόμενα Block 52+ και Block 52+ Advanced, μαζί με τα 38 Block 50 που εισέρχονται πλέον σε τροχιά εκσυγχρονισμού.

Ο αριθμός αυτός είναι καθοριστικός. Τα Viper θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο της ελληνικής αεροπορικής ισχύος. Τα Rafale θα προσφέρουν ποιοτικό πλεονέκτημα με τα όπλα, τους αισθητήρες και τις δυνατότητες μακρού πλήγματος.

Τα F-35 θα φέρουν την πέμπτη γενιά, τη χαμηλή παρατηρησιμότητα και τη λειτουργία τους ως στρατηγικοί αισθητήρες μέσα στο πεδίο επιχειρήσεων. Όμως ο μεγάλος αριθμητικός κορμός θα παραμείνει το F-16.

Αυτό σημαίνει ότι τα F-16 Block 50 δεν είναι απλώς μια συμπληρωματική δύναμη αλλά ο κρίκος που κλείνει το κενό ανάμεσα στον σημερινό και τον αυριανό στόλο.

Χωρίς την αναβάθμισή τους, η Πολεμική Αεροπορία θα διέθετε μεν Rafale, F-35 και Viper, αλλά θα διατηρούσε παράλληλα μια σημαντική δύναμη F-16 παλαιότερης τεχνολογικής στάθμης. Με την αναβάθμιση, ο κορμός γίνεται πολύ πιο συνεκτικός.

Σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, όπου η ταχύτητα λήψης απόφασης, η κοινή εικόνα μάχης και η δικτυοκεντρική συνεργασία αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες, η ομοιογένεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά όρος επιβίωσης και υπεροχής.

Τι φέρνει η αναβάθμιση

Η αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper αναμένεται να φέρει ριζική αλλαγή στην επιχειρησιακή εικόνα των αεροσκαφών. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η ενσωμάτωση σύγχρονου ραντάρ AESA, η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών, η βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης δεδομένων και η πλήρης αξιοποίηση δικτυοκεντρικών συνδέσεων όπως το Link 16.

Το ραντάρ AESA αλλάζει το επίπεδο επίγνωσης τακτικής κατάστασης. Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία, ταχύτερη αναζήτηση, καλύτερη παρακολούθηση στόχων και αυξημένη ανθεκτικότητα σε περιβάλλον ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Σε συνδυασμό με τα νέα ηλεκτρονικά και τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων, το αεροσκάφος παύει να λειτουργεί ως μεμονωμένη πλατφόρμα και εντάσσεται πλήρως σε δίκτυο μάχης. Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο στοιχείο της αναβάθμισης.

Η Πολεμική Αεροπορία δεν επιδιώκει απλώς να κρατήσει περισσότερα αεροσκάφη αξιόμαχα. Επιδιώκει να διαθέτει μαχητικά που θα μπορούν να συνεργάζονται με Rafale, με F-35, με τα EMB-145H ιπτάμενα ραντάρ, με επίγεια συστήματα αεράμυνας, με ναυτικές μονάδες και με μελλοντικές δικτυοκεντρικές δομές διοίκησης και ελέγχου.

Στο σύγχρονο πεδίο μάχης, όποιος βλέπει πρώτος, μεταδίδει γρηγορότερα και αποφασίζει με πληρέστερη εικόνα, αποκτά κρίσιμο πλεονέκτημα.

Τα αναβαθμισμένα Block 50 θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το περιβάλλον με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη σημερινή τους διαμόρφωση.

Η ΕΑΒ και η συνέχεια της γραμμής Viper

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα θα έχει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Η ΕΑΒ έχει ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία από το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 σε Viper.

Έχει δημιουργηθεί τεχνογνωσία, έχουν εκπαιδευτεί στελέχη, έχουν στηθεί διαδικασίες, έχει αποκτηθεί εμπειρία στη συνεργασία με τη Lockheed Martin και έχει διαμορφωθεί μια παραγωγική γραμμή με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

Για την Πολεμική Αεροπορία, είναι κρίσιμο να μη χαθεί αυτή η δυναμική. Η μετάβαση από το πρόγραμμα των Block 52+ και Block 52+ Advanced στα Block 50 χωρίς μεγάλο κενό αποτελεί στρατηγική επιδίωξη.

Όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να χαθεί ρυθμός, να διασκορπιστεί εξειδικευμένο προσωπικό, να αυξηθεί το κόστος επανεκκίνησης και να δυσκολέψει η οργάνωση του έργου.

Η ΕΑΒ δεν είναι απλώς εκτελεστικός βραχίονας. Είναι μέρος της συνολικής εξίσωσης αεροπορικής ισχύος. Η δυνατότητα της χώρας να εκσυγχρονίζει, να υποστηρίζει και να διατηρεί σε υψηλή διαθεσιμότητα τον στόλο των F-16 συνδέεται άμεσα με την εγχώρια βιομηχανική βάση.

Η αναβάθμιση των Block 50, επομένως, αφορά και την αμυντική βιομηχανία. Διατηρεί ζωντανή την τεχνογνωσία, ενισχύει τον ρόλο της ΕΑΒ και επιτρέπει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί από το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού μαχητικών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Το χρονοδιάγραμμα της επόμενης ημέρας

Με την αποστολή της LOR και την αναμονή της LOA έως τα τέλη του έτους, το πρόγραμμα μπαίνει σε σαφέστερη χρονική τροχιά. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο σχεδιασμός οδηγεί σε σύμβαση εντός του 2027, με την πρώτη παραλαβή αναβαθμισμένου αεροσκάφους να τοποθετείται περί το 2031 και την ολοκλήρωση να εκτείνεται έως το 2037.

Πρόκειται για μακρύ χρονοδιάγραμμα, αλλά συμβατό με τη φύση και το μέγεθος του έργου. Η αναβάθμιση 38 μαχητικών δεν είναι απλή υπόθεση.

Απαιτεί εργασίες δομικές, ηλεκτρονικές, τεχνικές, πιστοποιήσεις, δοκιμές, παραδόσεις υποσυστημάτων, συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και διατήρηση ταυτόχρονα της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του στόλου.

Ακριβώς γι’ αυτό η έγκαιρη εκκίνηση είναι κρίσιμη. Κάθε καθυστέρηση μεταφέρεται προς τα πίσω και επηρεάζει όχι μόνο τα ίδια τα Block 50, αλλά και τη συνολική δομή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντίθετα, όσο πιο γρήγορα προχωρήσουν οι διαδικασίες μετά τη LOA, τόσο πιο ομαλά θα μπορέσει να συνδεθεί το πρόγραμμα με τη γραμμή των Viper και με τον συνολικό σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Η επιχειρησιακή αξία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Η αναβάθμιση των Block 50 έχει ιδιαίτερη σημασία για το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η Πολεμική Αεροπορία. Το Αιγαίο είναι ένας χώρος υψηλής πυκνότητας, μικρών χρόνων αντίδρασης, σύνθετης γεωγραφίας και συνεχούς ανάγκης για ταχεία αναγνώριση, αξιολόγηση και εμπλοκή.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παλαιότερα πρότυπα χρήσης μαχητικών δεν επαρκούν. Η μάχη δεν κρίνεται μόνο από τις επιδόσεις του αεροσκάφους ή από την ικανότητα του πιλότου, όσο καθοριστικοί και αν παραμένουν αυτοί οι παράγοντες. Κρίνεται από το ποιος έχει καλύτερη εικόνα, ποιος συνδέεται ταχύτερα με το δίκτυο, ποιος λαμβάνει πρώτος την πληροφορία και ποιος μπορεί να τη μετατρέψει σε απόφαση.

Τα αναβαθμισμένα Block 50 θα μπορούν να λειτουργούν ως κομμάτι αυτής της νέας αρχιτεκτονικής. Θα μπορούν να συνεργάζονται με τα Viper, να ανταλλάσσουν δεδομένα με τα Rafale, να αξιοποιούν την εικόνα από τα ιπτάμενα ραντάρ και να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αεροπορικής και διακλαδικής δράσης.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες και οι απαιτήσεις επιτήρησης, συνοδείας, κρούσης και αποτροπής αυξάνονται, η αξία ενός μεγάλου αριθμού σύγχρονων F-16 γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Τα Block 50, μετά την αναβάθμιση, θα μπορούν να συμμετέχουν με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αποστολές που σήμερα απαιτούν όλο και πιο προηγμένες δυνατότητες.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς