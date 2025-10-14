Ποινική δίωξη σε βάρος του πλαστικού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη στη μέση του δρόμου στη Συγγρού

Κατηγορίες για τέσσερα πλημμελήματα και συγκεκριμένα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, αντιμετωπίζει ο πλαστικός χειρουργός ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος μίας γυναίκας οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως .

Ο κατηγορούμενος πλαστικός χειρουργός παραπέμφθηκε να δικασθεί για την επίθεση στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης (14.10.2025). Ο δράστης, ένας πασίγνωστος πλαστικός χειρουργός δεν δίστασε να της ξεριζώσει τούφα από τα μαλλιά της, να την βρίσει και να της χτυπήσει επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι του αυτοκινήτου της.

Ο λόγος της σοκαριστικής επίθεσης φαίνεται πως ήταν το ότι η γυναίκα κινούνταν με το αυτοκίνητό της με χαμηλή ταχύτητα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν ο πλαστικός χειρουργός που ήταν με το αυτοκίνητό του πίσω από το όχημα του θύματος, ξεκίνησε να της κορνάρει επίμονα, να ανάβει τα φώτα και να την βρίζει.

Αφού την προσπέρασε, τότε σήκωσε χειρόφρενο μπροστά της, βγήκε έξω και σε έξαλλη κατάσταση και ξεκίνησε να τη χτυπά με μανία.

Όπως περιέγραψε το θύμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο πλαστικός χειρουργός την άρπαξε από τα μαλλιά και ξεκίνησε να της τα τραβά με μανία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να της ξεριζώσει τούφα και να εμφανιστούν σημάδια στο κεφάλι της.

Όταν αυτόπτης μάρτυρας τον ρώτησε «τι κάνεις;», σύμφωνα με την ίδια, ο πλαστικός χειρουργός απάντησε «λίγα της κάνω».