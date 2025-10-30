Ποια είναι η ιστορία του Εύρυτου, του βασιλιάς της Οιχαλίας που «ξαναζωντανεύει» μέσα από το έργο κατά της λειψυδρίας

Ο «Εύρυτος» πέρασε από την μυθολογία στην επικαιρότητα, αυτή τη φορά ως το έργο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Ελλάδα. Ποιος είναι όμως ο Εύρυτος και τι στίγμα άφησε στην αρχαία ελληνική μυθολογία;

Το όνομα που χαρακτηρίζει το νέο έργο κατά της λειψυδρίας είναι ο Εύρυτος, χαρακτήρας της ελληνικής μυθολογίας, βασιλιάς της Οιχαλίας και ένας πολύ ικανός τοξότης που συνδέεται με την μυθολογία του Ηρακλή ως πατέρας της Ιόλης. Ήταν γιος του Μελανέα και κυβερνούσε την Οιχαλία, μια αρχαία πόλη. Η φήμη του ως εξαιρετικού τοξότη ήταν τόσο μεγάλη, που ο ίδιος ο θεός Απόλλωνας του χάρισε ένα τόξο.

Ο ίδιος ήταν άριστος τοξότης, όπως όμως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις μυθολογικών ηρώων, καυχήθηκε για την ικανότητα του στην τοξοβολία και προκάλεσε τον Απόλλωνα σε μονομαχία. Ο Απόλλωνας τον τιμώρησε με θάνατο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω του Ηρακλή.

Τον Εύρυτο διεκδίκησαν ως τέκνο τους όλες οι περιοχές της Ελλάδας που είχαν πόλη με το όνομα Οιχαλία: η Μεσσηνία, η Θεσσαλία και η Εύβοια. Επειδή και στην Τραχίνα της Αιτωλίας υπήρχε Οιχαλία, οι γείτονες Ευρυτάνες θεωρούσαν ότι η Ευρυτανία είχε πάρει το όνομά της από τον Εύρυτο.

Ο Εύρυτος πήρε για γυναίκα του την Αντιόπη ή Αντιόχη, και απέκτησαν 5 παιδιά: τον Δηίονα, τον Κλύτιο, τον Τοξέα, τον Ίφιτο και την Ιόλη. Ο Ηρακλής ερωτεύθηκε την Ιόλη και τη ζήτησε σε γάμο, αλλά ο Εύρυτος, προκειμένου να αποχωρισθεί τη μονάκριβη κόρη του, προκήρυξε πανελλήνιο αγώνα τοξοβολίας με την Ιόλη ως έπαθλο για όποιον τον νικούσε.

Ο Ηρακλής, που κατά ειρωνεία της τύχης είχε μάθει την τέχνη της τοξοβολίας από τον ίδιο τον Εύρυτο, κατόρθωσε να τον νικήσει. Τότε ο Εύρυτος και οι γιοί του παραδέχτηκαν ότι φοβούνταν μήπως ο ήρωας καταληφθεί και πάλι από μανία και σκοτώσει τα παιδιά του, και αρνήθηκαν να του παραδώσουν την Ιόλη.

Αυτό σημαίνει ότι γνώριζαν, και άρα ήταν ευρύτερα γνωστό, πως ο Ηρακλής έκανε τους 12 άθλους του για να εξαγνισθεί από τον φόνο των παιδιών του. Από τα παιδιά του Ευρύτου μόνο ο Ίφιτος πήρε το μέρος του Ηρακλή και υπεστήριζε ότι έπρεπε να του δώσουν την Ιόλη.

Ο Ίφιτος βέβαια έλεγε στον Ηρακλή είπε ότι θα τα έβρισκαν με τον πατέρα του. Εκείνος όμως καταλήφθηκε και πάλι από μανία και σκότωσε τον Ίφιτο. Στο σημείο αυτό η μυθική παράδοση έχει πολλές παραλλαγές.

Σύμφωνα με μία, ο Ηρακλής όταν συνήλθε μετανόησε και πρώτα θέλησε να εξαγνισθεί για το νέο του έγκλημα, καθώς είχε αρρωστήσει μετά τον θάνατο του Ιφίτου. Ταξίδεψε λοιπόν στους Δελφούς και δέχθηκε τον χρησμό ότι έπρεπε να πωληθεί ως δούλος και να πληρώσει αποζημίωση στον Εύρυτο. Ο Εύρυτος δεν δέχθηκε τα χρήματα, αλλά ο Ηρακλής έμεινε επί τρία χρόνια δούλος της Ομφάλης.

Στη συνέχεια, για εκδίκηση ο Ηρακλής επέστρεψε στην Οιχαλία, κυρίευσε την πόλη, σκότωσε τον Εύρυτο και τα υπόλοιπα τρία αρσενικά παιδιά του, και πήρε την Ιόλη. Μία άλλη εκδοχή λέει ότι ο ήρωας ζήτησε κατευθείαν τη βοήθεια των Αρκάδων, των Μηλιέων της Τραχίνας και των Επικνημιδίων Λοκρών, εξεστράτευσε εναντίον της Οιχαλίας, την κατέλαβε και σκότωσε τον Εύρυτο και τους γιους του.

Συνοψίζοντας, η επιλογή του ονόματος «Εύρυτος» φαίνεται να είναι ένας τρόπος να συνδεθεί το σύγχρονο έργο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με την ιστορία της περιοχής και την αρχαία ελληνική μυθολογία, αντλώντας έμπνευση από το παρελθόν για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα του παρόντος.