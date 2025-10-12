Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου – Υπήρχε ναυαγοσώστης σύμφωνα με την επιχείρηση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα 5χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου το Σάββατο, 11.10.2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει συλληφθεί για τον τραγικό θάνατο του 5χρονου παιδιού από πνιγμό στην πισίνα, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Το ξενοδοχείο στη Σαντορίνη ισχυρίζεται ότι υπήρχε στο σημείο ναυαγοσώστης κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα των αρχών μέχρι στιγμής.

Τις πρώτες βοήθειες φαίνεται να έδωσε στο 5χρονο παιδί ένας ένοικος του ξενοδοχείου που ήταν γιατρός και προσπάθησε να το επαναφέρει στη ζωή όμως μάταια, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον χώρο υπήρχε και απινιδωτής.

Οι γονείς του παιδιου και ο 5χρονος, φαίνεται να διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βάθος της πισίνας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το παιδάκι ήταν, 1,40 μέτρα, με τη νομοθεσία να προβλέπει ότι υποχρεωτική είναι η παρουσία ναυαγοσώστη όταν το βάθος της πισίνας ξεπερνά το 1,5 μέτρο.

Όμως, ακόμη και σε αυτό το βάθος θα πρέπει να υπάρχει μέλος του προσωπικού που με πιστοποίηση πρώτων βοηθειών.

Το 5χρονο παιδί φαίνεται ότι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του που ήταν τουρίστες από την Ινδία, έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και ξεκίνησε τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν αλλά μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως είναι πολύ αργά.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το πώς βρέθηκε ένα παιδάκι 5 ετών σε πισίνα ξενοδοχείου, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της η επιχείρηση, επιτρέπονται άτομα άνω των 13 ετών.