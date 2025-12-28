Πλοίο εντόπισε και έσωσε 108 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Αυξάνονται διαρκώς οι ροές μεταναστών στην Κρήτη και στην Γαύδο, καθώς οι διακινητές εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό και στέλνουν τους μετανάστες στην ήρεμη θάλασσα του Αιγαίου.

Τα ξημερώματα οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 108 μεταναστών που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο ανοιχτά της Γαύδου.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με συνδρομή των λιμενικών αρχών, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Σημειώνεται πως μέσα σε 2 μέρες οι Αρχές εντόπισαν και διέσωσαν 600 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης και της Γαύδου.