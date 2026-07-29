Πλακιάς κατά Καρυστιανού: «Η Λάρισα μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και πρόσωπα δεν είναι»

Με αιχμηρή ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού, καθ’ οδόν για εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Λάρισα.

Στη φωτογραφία, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με συνεργάτιδά της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Λάρισα ερχόμαστε», με τον Νίκο Πλακιά να την σχολιάζει με δεικτικό τρόπο.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, αντέδρασε με ανάρτησή του, τονίζοντας ότι για τις οικογένειες των θυμάτων η Λάρισα αποτελεί τόπο συνδεδεμένο με την τραγωδία και όχι αφορμή για χαρούμενες εικόνες.

.«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές.

Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι .

Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές .

Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα . pic.twitter.com/3oP6iCiY9y — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) July 29, 2026

Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα», έγραψε χαρακτηριστικά.