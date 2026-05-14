Πλακιάς: Αν δεν αφήσουν τη συνωμοσιολογία, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς τους συγγενείς

Με μια ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης (13/5/26) ο Νίκος Πλακιάς που στην τραγωδία στα Τέμπη έχασε τις δίδυμες κόρες του αλλά και την ανιψιά του, αναφέρθηκε στα πολυσυζητημένα «χαμένα βίντεο» για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ο Νίκος Πλακιάς θυμήθηκε την αναταραχή με τα βίντεο για τα Τέμπη «που έβγαιναν κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί και ωρυόταν έξω από το δικαστήριο μπροστά στα ΜΜΕ ότι βρέθηκαν χαμένα βίντεο που δείχνουν σημαντικά στοιχεία για το τρένο και την σύγκρουση όπως και για το μετά αυτής».

«Λοιπόν τα βίντεο έχουν παραδοθεί σε εκείνους τους δικηγόρους που τα επιζητούσαν διακαώς όπως ακριβώς αυτοί επιθυμούσαν. Το ερώτημα είναι ένα: Γιατί δεν βγαίνουν στα ΜΜΕ όπως έκαναν τόσο καιρό τώρα να μας ενημερώσουν και εμάς όπως και όλους εσάς τι δείχνουν αυτά τα περιβόητα βίντεο; Μήπως επειδή δεν δείχνουν κάτι παραπάνω από τα ήδη υπάρχοντα στην δικογραφία; Δεν δείχνουν καθόλου πλαστικές δεξαμενές και άλλα παρόμοια όπως ήλπιζαν οι συγκεκριμένοι;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Πλακιάς.

«Γιατί δεν σας λένε; Και επειδή δεν θα σας απαντήσει κανένας από αυτούς, θα σας πω εγώ ότι δεν δείχνουν κανένα παραπάνω απολύτως καινούργιο στοιχείο από εκείνα που ήδη υπάρχουν στην δικογραφία» τόνισε.

Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση .

Θυμάστε την δίκη για τα βίντεο που βγαίνανε κάποιοι δικηγόροι και κάποιοι ειδικοί, αφήνω τους συγγενείς από έξω γιατί έχουν πέσει θύματα των παραπάνω ,

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 13, 2026

Και ο Νίκος Πλακιάς κατέληξε:

«Εάν δεν αφήσουν τα γνωστά τερτίπια της αμφισβήτησης και της συνωμοσιολογίας και δεν έρχονται στο δικαστήριο με γνώμονα την αλήθεια και την πραγματικότητα, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για όλους εμάς τους συγγενείς».