Πιερία: 16χρονος προσπάθησε να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και τραυματίστηκε από μαχαίρι

Χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, δέχτηκε στο πόδι ένας 16χρονος ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει έναν καυγά στον Πλαταμώνα Πιερίας τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7/2026).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία ο ανήλικος, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν στην Πιερία και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε.

Υποστήριξε, δε, ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν.

Νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.