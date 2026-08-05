Πιερία: Νεκρός 33χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο – Έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της χώρας μας με έναν 33χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του στην Πιερία σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (05.08.2026) στην Πιερία, με έναν 33χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 00:30, στο 76ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε με τον άνδρα να πέφτει σε αρδευτικό κανάλι.

Τον 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η Πυροσβεστική.

Από τη σφοδρή πτώση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.