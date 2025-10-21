Πηγές ΕΛΑΣ: Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρθηκε με περιπολικό για την αποφυγή ατυχήματος

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που απεικονίζει τη Δέσποινα Βανδή να μπαίνει σε ένα περιπολικό «μετατρέποντάς» το σε… ταξί, επειδή το αυτοκίνητό της είχε πάθει βλάβη.

Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2025 στη Χαλκιδική και την αποκάλυψη της είδησης έκανε η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης (21.10.2025). Η Δέσποινα Βανδή επιβιβάστηκε στο περιπολικό και ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι αυτό τη μετέφερε ως το ξενοδοχείο της. Το Newsit ύστερα από έρευνα σας μεταφέρει όλη την αλήθεια για το συμβάν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Δέσποινα Βανδή κινούταν σε μία λεωφόρο, όπου δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Η κατεύθυνσή της ήταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Ωστόσο κάποια στιγμή το αμάξι στο οποίο βρισκόταν ακινητοποιήθηκε γιατί καταστράφηκε το λάστιχο. Το αυτοκίνητο σταμάτησε δεξιά, με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Όταν ένα διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι υπάρχει ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, για να αποφύγει την παράσυρση αλλά και ένα πιθανό τροχαίο ατύχημα, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας.

Ταυτόχρονα, τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να κατευθυνθεί στον προορισμό της. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, μερίμνησαν για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

Δεν έχει διαταχθεί ΕΔΕ, διότι όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.

Εν τω μεταξύ, η Δέσποινα Βανδή είχε ανεβάσει βίντεο στο Instagram και μιλούσε στους followers της όταν έγινε το συμβάν.