Πετράλωνα: Το πολυτελές πενταώροφο που χτιζόταν δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρρευσε

Η έρευνα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα σχετικά με το έργο που εκτελούνταν στο γειτονικό οικόπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί είχε αδειοδοτηθεί η κατασκευή μιας νέας πενταώροφης πολυκατοικίας, η οποία θα διέθετε υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα και θα ήταν μεσοτοιχία με το κτίριο που κατέρρευσε στα Πετράλωνα.

Το σχέδιο της νέας οικοδομής φέρεται να είχε εκπονηθεί από δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς και αφορούσε ένα οικιστικό συγκρότημα σύγχρονης αισθητικής, το οποίο απευθυνόταν στην αγορά κατοικιών υψηλών προδιαγραφών.

Στο προωθητικό υλικό του έργου παρουσιάζονται φωτορεαλιστικές απεικονίσεις με μίνιμαλ αρχιτεκτονική, ευρύχωρα μπαλκόνια, μεγάλες επιφάνειες υαλοπινάκων και διαμερίσματα σχεδιασμένα ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο το φυσικό φως, σε συνδυασμό με ποιοτικά υλικά κατασκευής.

Η ανάπτυξη προβαλλόταν ως επενδυτική πρόταση σε μια περιοχή με αυξημένη ζήτηση, ανάμεσα στον Κεραμεικό, τα Πετράλωνα και το Θησείο, με εύκολη πρόσβαση στον λόφο του Φιλοπάππου και την ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του έργου, βασικό πλεονέκτημα αποτελούσε η θέση του ακινήτου, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τρεις σταθμούς του Μετρό, ενώ εξυπηρετείται και από κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως η Πειραιώς και η Πέτρου Ράλλη.

Παράλληλα, τονιζόταν ότι οι μελλοντικοί ένοικοι θα είχαν άμεση πρόσβαση σε εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, σχολικές μονάδες, φαρμακεία, χώρους συνεργασίας (co-working spaces) και αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και το Σεράφειο.

Ξεχωριστή αναφορά γινόταν στις τεχνικές προδιαγραφές του κτιρίου.

Η κατασκευή προβλεπόταν να διαθέτει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με ενισχυμένη αντισεισμική προστασία, ολοκληρωμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση, ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, φωτισμό LED, συστήματα έξυπνης κατοικίας, μαρμάρινους κοινόχρηστους χώρους και υποδομές για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στις μεγάλες βεράντες, στις διαμπερείς κατοικίες, στον φυσικό φωτισμό και στη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικά που στόχευαν τόσο σε απαιτητικούς αγοραστές όσο και σε επενδυτές που αναζητούν ακίνητα με προοπτικές υπεραξίας.

Μετά την κατάρρευση της γειτονικής πολυκατοικίας, το ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο εργοτάξιο.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εκσκαφές και οι εργασίες θεμελίωσης της νέας οικοδομής είχαν οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα.