Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος που είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη πείθοντάς την ότι είναι «illuminati»

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 63χρονος άνδρας στα Πετράλωνα. Είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξης για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, αλλά δεν είχε εντοπιστεί για να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (30.10.2025) η αστυνομία, άνδρες του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συνέλαβαν το πρωί της 29ης Οκτωβρίου στα Πετράλωνα έναν 63χρονο.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών, για τα αδικήματα της «κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση» και της «πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε διερεύνηση πληροφοριών, καθώς ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι της περιοχής, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο 63χρονος το 2016 και το 2017, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση που είχε αναπτύξει με τους γονείς ανήλικης και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, ώστε να την επιβλέπει, την έπεισε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης («illuminati») και προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της, τις οποίες πολλές φορές κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.