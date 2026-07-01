Πετράλωνα: Ο συναγερμός «έδειχνε» την κατάρρευση – «Νόμιζα ότι είχε μπει ο πατέρας μου στο σπίτι»

Χτυπούσε αδιάκοπα ο συναγερμός του σπιτιού της με αποτέλεσμα να δέχεται συνεχώς μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο. Ο λόγος, για μία ένοικο της πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης 30.06.2026 στα Πετράλωνα και από θαύμα δεν υπήρξε κάποια ανθρώπινη απώλεια.

Η νεαρή κοπέλα που βρισκόταν εκτός Αθηνών, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι άρχισε συνεχώς να κοιτάει την οθόνη του κινητού της τηλεφώνου καθώς οι ειδοποιήσεις από το σύστημα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της, στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα δεν είχαν σταματημό.

Φαίνεται ότι εκείνη τη στιγμή είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την κατάρρευση του 4ωροφου κτιρίου, η οποία τελικά έγινε μία ώρα αργότερα.

Όπως είδατε και στη φωτογραφία ντοκουμέντο που ανέβασε νωρίτερα το newsit.gr η πολυκατοικία σταδιακά άρχισε να ξεκολλάει σταδιακά από εκείνη με την οποία εφάπτοταν στα δεξιά της και να δημιουργείται αρχικά ένα κενό μεταξύ των 2 πολυώροφων κτιρίων. Στη συνέχεια έπαιρνε όλο και μεγαλύτερη κλίση με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σαν «χάρτινος πύργος».

Εκείνη βλέποντας τις ειδοποιήσεις από το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού της θεώρησε ότι έχει μπει ο πατέρας της μέσα και ξέχασε να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Mε δημοσίευση της στο Tik Tok η νεαρή γράφει χαρακτηριστικά: «Οι ειδοποιήσεις από τον συναγερμό μου την ώρα της κατάρρευσης… που δεν περίμενα να συμβεί αυτό…». Η ίδια στις 11:58 λαμβάνει την πρώτη ένδειξη ότι ανιχνεύτηκε κίνηση στο σπίτι ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα 11:59 σταματάει να δίνει σήμα. Η ίδια μαθαίνει μερικά λεπτά μετά ότι η πολυκατοικία όπου διέμενε κατέρρευσε και μέχρι να μιλήσει με τον πατέρα της η αγωνία της χτυπάει κόκκινο.

Ο πατέρας της στο συγκεκριμένο κτίριο όπως αναφέρει είχε μια αποθήκη για να βάζει τα εργαλεία εργασίας του και ευτυχώς την μοιραία ώρα ήταν εκτός κτιρίου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν και ο άνθρωπος που αναζητούνταν από τις αρχές τηλεφωνικά προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν ήταν μέσα την ώρα της πτώσης της πολυκατοικίας και κατάφεραν να την βρουν λίγα λεπτά αργότερα με την ίδια να ήταν εκτός Αττικής.

To άρθρο Πετράλωνα: Ο συναγερμός «έδειχνε» την κατάρρευση – «Νόμιζα ότι είχε μπει ο πατέρας μου στο σπίτι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr