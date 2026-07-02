Πετράλωνα: Νέα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – «Ήμουν τυχερός που δεν πήγα εκείνη την ημέρα στην αποθήκη με τα εργαλεία μου που είχα εκεί»

Η πολυκατοικία στα Πετράλωνα μπορεί να κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονταν καθημερινά στο σημείο, τα προειδοποιητικά σημάδια είχαν εμφανιστεί αρκετές ημέρες νωρίτερα. Ανάμεσά τους και ο άνδρας που διατηρούσε την αποθήκη με τα εργαλεία του στο κτίριο.

Ο ενοικιαστής της αποθήκης στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα περιγράφει στο Live News, ότι είχε αντιληφθεί πως κάτι είχε αλλάξει από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής στο διπλανό οικόπεδο. Όπως λέει, η κεντρική πόρτα δεν άνοιγε πλέον όπως πριν και αυτό ήταν το πρώτο σημάδι ότι υπήρχε πρόβλημα.

«Και τη ζωή μου θα μπορούσα να είχα χάσει», ανέφερε, εξηγώντας ότι επί περισσότερες από 15 ημέρες έβλεπε πως η κατάσταση χειροτέρευε. Όπως υποστηρίζει, πριν αρχίσουν οι εργασίες η πόρτα λειτουργούσε κανονικά, όμως στη συνέχεια δυσκολευόταν να ανοίξει, κάτι που απέδωσε στις εργασίες θεμελίωσης στο γειτονικό οικόπεδο.

Ο ίδιος δηλώνει ότι είχε επισημάνει το πρόβλημα, όμως, όπως λέει, οι ανησυχίες του δεν αντιμετωπίστηκαν με τη σοβαρότητα που θα περίμενε. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάποιοι απέδιδαν τις αλλαγές ακόμη και σε παλαιότερο σεισμό, ενώ εκείνος πίστευε πως η αιτία βρισκόταν στις εργασίες που γίνονταν δίπλα.

«Η πολυκατοικία είχε αντέξει τόσα χρόνια και τόσους σεισμούς. Αν δεν γίνονταν αυτές οι παρεμβάσεις, θα στεκόταν για πολλά ακόμη», υποστηρίζει, διερωτώμενος γιατί δεν σταμάτησαν οι εργασίες όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι ώστε να μην παραμείνουν μέσα στο κτίριο.

Όπως τόνισε ακόμη από θαύμα δεν βρισκόταν μέσα στην αποθήκη του στην πολυκατοικία την ημέρα εκείνη, καθώς τον είχαν καλέσει για να μεταφέρει κάποια εργαλεία για να μπορέσουν να ελέγξουν το θέμα της αποχεύτεσης, όμως το ότι είχε δουλειά, στάθηκε σωτήριο. Λίγη ώρα αργότερα, του ήρθε μήνυμα ότι ο συναγερμός αποσυνδέθηκε και τον ενημέρωσαν ότι η πολυκατοικία είχε καταρρεύσει. Ο άνδρας δήλωσε ότι μέσα σε αυτή την αποθήκη είχε όλα τα εργαλεία της δουλειάς του με κόστος πάνω από 20.000 ευρώ.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζουν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής. Κάποιοι αναφέρουν ότι είχαν παρατηρήσει δυσκολία στο άνοιγμα των θυρών, μικρές ρωγμές αλλά και υγρασία σε σημεία του κτιρίου μετά την έναρξη των εκσκαφών.

Όπως άλλωστε είχε αποκαλύψει το «Live News», με SMS οι δύο αρχιτέκτονες αντάλλασσαν μηνύματα τα οποία αναφέρονταν στο πρόβλημα.

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Πραγματογνώμονες της Περιφέρειας Αττικής διενεργούν αυτοψία στο σημείο και ελέγχουν την στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας που εκκενώθηκε μετά το συμβάν, ενώ η Πολεοδομία διαπίστωσε ότι για την υπό ανέγερση οικοδομή είχε εκδοθεί νόμιμη άδεια ενώ δεν είχε εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη καθώς δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει λύσεις για τη στέγαση των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η πολυκατοικία.