Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα καθώς μια πολυκατοικία 4 ορόφων κατάρρευσε, με τις πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 εγκλωβισμένους.

Ήταν λίγο μετά τη 1 όταν το τετραώροφο κτήριο στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα υποχώρησε με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε μία μάζα από μπάζα.

Στο σημείο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας έχει σπεύσει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους, διασώστες, ασθενοφόρα και άνδρες της πυροσβεστικής.



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Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δίπλα από το κτήριο που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος γίνονται εργασίες για την ανέγερση κάποιου άλλου κτηρίου, ενώ έχουν γίνει αναφορές ότι και στο υπόγειο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας υπήρχαν κάποιοι εργάτες.

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Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον 4 άτομα που φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί.

Μία μηχανή του ΕΚΑΒ και 2 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος έχει λιποθυμήσει.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 30 άνδρες της Πυροσβεστικής με 8 οχήματα.

Σημειώνεται πως στα Πετράλωνα μεταβαίνει και ο αρχηγός του Πυροσβεστικούς Σώματος, ώστε να συντονίσει τις εργασίες.

To άρθρο Πετράλωνα: Κατέρρευσε πολυκατοικία 4 ορόφων – Πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr