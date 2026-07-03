Πετράλωνα: «Θέλουμε βοήθεια να ανακτήσουμε τα κειμήλιά μας», λέει η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εικόνες παραμένουν σοκαριστικές. Οι άνθρωποι που έχασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα σπίτια και τις αναμνήσεις τους προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

Έξω από την κατεστραμμένη πολυκατοικία στα Πετράλωνα, οι ένοικοι ζουν με την αγωνία και την αβεβαιότητα. «Έχουν περάσει 4 ημέρες, ζούμε έναν εφιάλτη», λέει στο Live News κόρη ενοίκων της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που περνά η οικογένειά της.

Με συγκίνηση κρατά στα χέρια της τη μοναδική φωτογραφία που κατάφερε να σώσει με τον πατέρα της. «Θέλουμε κάποιος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια κειμήλια», λέει, ενώ συμπληρώνει πως «Όλα έχουν πάρει τη νομική οδό».

Παρά τη βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα από τον δήμο με ένα χρηματικό ποσό και την προσφορά ρούχων στους πληγέντες, η αγωνία δεν έχει τελειώσει. «Όταν θα κάτσουν οι σκόνες, δεν θέλω να μας ξεχάσει κανείς», τονίζει, εκφράζοντας τον φόβο πως με τον χρόνο η υπόθεση θα περάσει στο περιθώριο.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι συνεχίζονται στη γειτονική πολυκατοικία. Ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων και μέλος ΔΣ ευρωπαϊκού συμβουλίου πολιτικών μηχανικών, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας: «Έγινε αυτοψία, τα πρώτα σημάδια είναι ενθαρρυντικά».

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια σπάνια αλυσίδα τεχνικών λαθών από την πλευρά του εργολάβου και των μηχανικών της νέας οικοδομής, που φέρεται να αγνόησαν τα γεωτεχνικά δεδομένα της περιοχής.

Η κατασκευαστική εταιρεία, η οποία στο παρελθόν προέβαλε έργα με βίντεο και φωτογραφίες από πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία, δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση για την τραγωδία.