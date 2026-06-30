Πετράλωνα: «Η μητέρα μου είδε ρωγμή, κάλεσε τη μηχανικό της και εκκένωσαν», λέει η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Πολλά ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί μετά τη σοκαριστική κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τις έρευνες να αρχίζουν να συνθέτουν το παζλ των υπευθύνων αυτού του ατυχήματος που θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο. Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία της κόρης ενοίκου της πολυκατοικίας που μίλησε στο Live News δείχνει πως το γεγονός ότι δεν βρισκόταν κανένας μέσα στο κτίριο δεν ήταν τυχαίο.

Ενώ στην αρχή υπήρχαν φόβοι για τουλάχιστον 5 εγκλωβισμένους, αυτοί διαψεύστηκαν, αφού όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ήταν εκτός σπιτιού. Όπως αποκαλύφτηκε, η σωτήρια επέμβαση, ήταν αυτή της μητέρας της γυναίκας που μίλησε στο Live News, αφού η ίδια παρατήρησε μία ρωγμή στον τοίχο του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κόρης της, η γυναίκα άκουσε πολλά τριξίματα και είδε μία ρωγμή στον τοίχο του σπιτιού της. «Η μητέρα μου γύρω στις 9 – 10 η ώρα το πρωί άκουσε κάποια τριξίματα».

Η ένοικος φαίνεται να προβληματίστηκε με τη ρωγμή και πήρε αμέσως τηλέφωνο μία μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία, που γνώριζε. Εκείνη έφτασε αμέσως στο σημείο, είδε τον κίνδυνο και αποφάσισε μαζί με τη γυναίκα ότι το κτίριο πρέπει να εκκενωθεί αφού «τους ενημέρωσαν από εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες ότι το πρωί είχε πάρει μία κλίση το κτίριο 5% και μέσα σε μία ώρα ήταν 15%», συμπληρώνει.

Έτσι ειδοποίησαν και τους υπόλοιπους κατοίκους και βγήκαν όλοι από την πολυκατοικία, χωρίς κανένας να χρειαστεί να απεγκλωβιστεί. Το μόνο πιθανό θύμα που φαίνεται να βρίσκεται ακόμα στα συντρίμμια είναι το κατοικίδιο της γυναίκας που έμενε στον ημιώροφο του κτιρίου.

Μάλιστα όπως είπε η κόρη της ενοίκου «κάποιος έκανε κάποια ερώτηση νωρίτερα σε κάποιους από τους μηχανικούς, ‘γέρνει’ λέει ‘η πολυκατοικία’ και λέει και ‘η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει’. Αυτό το είπε κάποιος από τους μηχανικούς από ό,τι μου μεταφέρθηκε», πρόσθεσε.

Δεν έγιναν κάποιες απαραίτητες εργασίες λόγω κόστους

Σχετικά με την κατάσταση της πολυκατοικίας, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, αυτή ήταν κατασκευής 1970. Αυτές οι πολυκατοικίες δεν είχαν υπόγειο αλλά είχαν μια θεμελίωση σε ένα βάθος περίπου 1-1,30, όπως λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, σε ένα έδαφος στα Πετράλωνα που θεωρείται γεώδες, σχετικά σαθρό, και θα έπρεπε να υπάρχει και γεωτεχνική μελέτη, η οποία κοστίζει 4-5.000 ευρώ, και έτσι πολλοί την αποφεύγουν.

Η νέα πολυκατοικία, ως σύγχρονη πολυκατοικία, θα έπρεπε να είναι η θεμελίωσή της πολύ πιο βαθιά, και έτσι είχαν σκάψει σε ένα βάθος περίπου 5-6 μέτρων για να συμπεριληφθούν αποθήκες.

Η παλιά πολυκατοικία στηριζόταν και σε έναν τοίχο ο οποίος πλέον είχε σκαφτεί, που ήταν ακριβώς κάτω από τα θεμέλιά της. Το Live News αποκαλύπτει πως υπάρχουν μαρτυρίες, ότι πριν από 15 ημέρες είχαν κληθεί αρμόδιοι τεχνικοί για να αποφανθούν σχετικά και είχαν συστήσει στους υπεύθυνους της, τους μηχανικούς της νέας πολυκατοικίας, να ρίξουν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, διότι υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης του χώματος της διπλανής πολυκατοικίας, πράγμα και το οποίο έγινε.

Φαίνεται να υπάρχει αναφορά ότι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι πολύ ακριβό και έτσι δεν έγινε λόγω κόστους. Οι μηχανικοί είπαν ότι «θα το αφήσουμε στο μετέωρο, στο χρονικό κενό έτσι, και θα χτίσουμε τα θεμέλια και θα στηριχθεί η πολυκατοικία όταν θα φτιάξουμε κανονικά το σκυρόδεμα, το μπετόν, της νέας πολυκατοικίας, όταν κατασκευάσουμε την πολυκατοικία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη, οι μηχανικοί φαίνεται να έχουν επικαλεστεί στους αστυνομικούς ότι υπήρχε και μία διαρροή από κάποιον αγωγό που έκανε σαθρό το έδαφος κάτω από την πολυκατοικία, την προηγούμενη. Όλα αυτά εξετάζονται.