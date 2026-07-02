Πετράλωνα: «Έχουμε επικοινωνήσει με την Airbnb για την στέγαση των ενοίκων» είπε ο Χάρης Δούκας

«Το πρόβλημα είναι η στέγαση γι’ αυτό έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη» σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για τους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα.

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (2.7.26) στα Πετράλωνα και μίλησε με κατοίκους της περιοχής των Πετραλώνων και στη συνέχεια μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας πως: «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση γι’ αυτό έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Airbnb για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα από τις 7 οικογένειες οι 4 έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία γιατί δε ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία» σημείωσε.

Στη συνέχεια είπε πως: «Εδώ βρίσκονται και οι υπηρεσίες για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Καταγράφουμε τις άμεσες ανάγκες, θα μαζέψουμε τα απαραίτητα. Το βασικό είναι να ξεκινήσει η διαδικασία».

Εκκενώθηκε το διπλανό κτίριο

Εκκενώθηκε το κτήριο που βρίσκεται δίπλα σε αυτό που κατέρρευσε, για λόγους ασφάλειας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αιφνίδια κατάρρευση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Στο σημείο έχουν μεταβεί κλιμάκια μηχανικών, τα οποία εξετάζουν τη στατική κατάσταση της περιοχής και ελέγχουν αν τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη είχε γίνει αυτοψία από την Πολεοδομία, ενώ πλέον Δήμος Αθηναίων και Περιφέρεια προχωρούν στη συγκρότηση ειδικού κλιμακίου μηχανικών για νέους ελέγχους στα γύρω κτήρια.

Το κτίριο που βρισκόταν δίπλα στο υπό ανέγερση κτίριο έχει ήδη εκκενωθεί και έχει τοποθετηθεί σχετική σήμανση, ενώ στο σημείο υπάρχει και αστυνομική παρουσία για την αποτροπή περιστατικών λεηλασίας.

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος της πολυκατοικίας.

Οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για το αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα μέτρα λαμβάνονταν σταδιακά, κάτι που θα εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.