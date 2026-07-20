Περιστέρι: 4 συλλήψεις για κλοπή άνω των 11.000 ευρώ από εταιρικό αυτοκίνητο – Στο κόλπο και ένας υπάλληλος

Πάνω από 11.000 ευρώ κλάπηκαν από εταιρικό αυτοκίνητο στο Περιστέρι με τις Αρχές να «λύνουν» την περίεργη αυτή υπόθεση και να προχωρούν σε 4 συλλήψεις.

Ανάμεσά τους και ένας υπάλληλος της εταιρείας στο Περιστέρι, ο οποίος φαίνεται να συμμετείχε στην κλοπή των χρημάτων από το εταιρικό αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ανδρών, ηλικίας 38, 24 και 22 ετών, μεταξύ των οποίων και υπάλληλος της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για διακεκριμένη κλοπή και απλή συνέργεια σε κλοπή.

Όπως διαπιστώθηκε, το πρωί της 13ης Ιουλίου ένας 24χρονος αφαίρεσε από προσωρινά σταθμευμένο εταιρικό όχημα δύο φακέλους που περιείχαν περισσότερα από 11.000 ευρώ.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 22χρονος συνεργός του, και διέφυγαν από το σημείο.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η κλοπή φέρεται να είχε οργανωθεί σε συνεργασία με 38χρονο υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος παρείχε στους δράστες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με οχήματα της επιχείρησης.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή ανήκε σε ακόμη έναν 24χρονο, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 2.725 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.